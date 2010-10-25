A-Dmitrij

Дмитрий Авраменко A-Dmitrij

 
37 летУкраина/Кропивницкий
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Обои с календарем

    $200

    Календарь-приложение после установки на компьютер делает фоновым рисунком рабочего стола Фотографию и календарь за месяц, на котором подсвечен текущий день и число. Фон – фотографии поставляются вместе с приложением. Фон меняется раз в месяц, ...

    Прикладное ПО18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отчеты на Smarty

    $500

    Есть шаблоны отчетов frf (FastReport) и примеры сформированных отчетов (xls и frp)/ (рус и укр локализации) – 20шт. Необходимо повторить на smarty. Требования к реализации: в отдельных массивах: данные для шапки, данные для мастер даты, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Авторизация для Joomla

    Реализовать авторизацию на CMS Joomla 1.5: Логика работы авторизации: В качестве логина используется e-mail. Пароля нет. Пользователь хочет скачать файл: Для того чтобы скачать пользователю необходимо заполнить форму "Введите e-mail" Если пользователь ранее не был зарегистрирован и его e-mail нет ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать шаблон для Joomla

    Куплен шаблон от TemplateMonster, все исходники (psd, html, флеш) имеются. Данный шаблон нужно сверстать и прикрутить на Joomla 1.5 Требования к результату: - Фиксированная ширина - Выпадающее меню - кросс-браузерность: Internet Explorer 6-8, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome Интересует цена ...

    HTMLJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
rtsasuk
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Сверстать шаблон для Joomla
Дмитрий очень четко поставил задачу. Вовремя оплатил. Одним словом порядочный человек. Всем рекомендую. Будем сотрудничать дальше.
Рекомендую! Руслан, выполнил задание качественно и в сроки. Буду продолжать сотрудничество.
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