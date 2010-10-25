Календарь-приложение после установки на компьютер делает фоновым рисунком рабочего стола Фотографию и календарь за месяц, на котором подсвечен текущий день и число. Фон – фотографии поставляются вместе с приложением. Фон меняется раз в месяц, ...
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