Бехтерев Олег Аркадьевич

тел. +7 911 865 5231

Родился 24 апреля 1958г.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Свердловский Архитектурный институт 1977-1983гг. Диплом 3В №728397, выдан 24 февраля 1983г. Квалификация – архитектор.

Кирово-Чепецкая художественная школа 1968-1975гг.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1. С июля 2008г. и до настоящего времени дизайнер рекламного агенства “Идея-Фикс”, г.Калининград. Полиграфия.

2. С марта 2005г. и до марта 2008г. дизайнер ООО “Кирово-Чепецкая Химическая компания”, г.Кирово-Чепецк. (основная деятельность компании - производство химических средств защиты растений).

Обязанности: - фирменный стиль, имидж, реклама в средствах массовой информации, печатная продукция (буклеты, катологи, листовки, этикетки и др.), участие в выставках (“Золотая Осень 2005-2007г.г.” г.Москва, и др.).

3. С декабря 1997г. по февраль 2005г. дизайнер ЗАО “Астрон - Пакейджинг”, г.Кирово-Чепецк. (основная деятельность фирмы – производство трехслойного гофрокартона и упаковки из него).

Обязанности: - фирменный стиль, имидж, реклама в средствах массовой информации, печатная продукция, разработка дизайна клише для флексопечати, переговоры с заказчиком, утверждение макета, участие в выставках (международная “УпакКартон - 03”, г.Москва. Диплом “За оригинальный дизайн стенда”).

4. С июля 1983г. по ноябрь 1997г. Кирово-Чепецкий Химический комбинат – инженер-архитектор.

Обязанности: - проектирование объектов социально-культурного назначения (привязка, фундаменты, стены, перекрытия, кровля, интерьер).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ:

Проектирование: индивидуального жилья, бассейнов, саун, ландшафтная архитектура, интерьеров магазинов, кафе, фасадов зданий. Дизайн информационных программ кабельного телевидения г.Кирово-Чепецка - AKTV. Большой опыт разработки полиграфической продукции, “брэндов”, банеров, ювелирных украшений, керамики, креатив, WWW, реклама, моделирование одежды, оформление и верстка книг, художественная фотография.

Рисую: графика, акварель, гуашь и РС.

SOFTTWARE: профессиональный пользователь РС, все графические пакеты.

Английский со словарем, и РС.

Наличие большого профессионального опыта и портфолио.