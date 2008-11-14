A1enna

Елена Матышевская A1enna

 
42 годаБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Елена Николаевна Матышевская, 27 лет

Образование:

БГУ факультет журналистики (1998-2004), специальность – журналист

Курсы повышения квалификации Белсофт:

компьютерная графика - Adobe PhotoShop, Corel Draw;

программа верстки - PageMaker

Работаю сейчас:

1. В заводской газете - 7 лет

Должности:

ответственный секретарь газеты – полная ставка,

верстальщик газеты – 1,5 ставки,

редактор радио – надбавка

2. В районной газете – 2 года

Должность: корреспондент-фотограф – по договору

Дополнительные сведения:

Уверенный пользователь ПК;

хорошо рисую;

Контактные данные:

Велком: 660-85-54

А[email protected]

icq 344-742-652

Photoshop