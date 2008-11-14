Елена Николаевна Матышевская, 27 лет
Образование:
БГУ факультет журналистики (1998-2004), специальность – журналист
Курсы повышения квалификации Белсофт:
компьютерная графика - Adobe PhotoShop, Corel Draw;
программа верстки - PageMaker
Работаю сейчас:
1. В заводской газете - 7 лет
Должности:
ответственный секретарь газеты – полная ставка,
верстальщик газеты – 1,5 ставки,
редактор радио – надбавка
2. В районной газете – 2 года
Должность: корреспондент-фотограф – по договору
Дополнительные сведения:
Уверенный пользователь ПК;
хорошо рисую;
Контактные данные:
Велком: 660-85-54
icq 344-742-652
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