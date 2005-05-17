A250381170505a

Я начинающий маркетолог . Поступила в Киеве , в институт КПИ . Опыта не много , но часто ко мне обращаются что бы я сделала видео , обработала фото , помогла расставить правильно фотки и видео в профиле . знания английского B1. работаю сейчас через переводчик , нов планах подтянуть английский . Работа с девочкой , задача была в том что бы вести Инстаграмм , обрабатывать фото и видео , сделать красивую шапку профиля , актуальные истории изменить , по скольку у нее нету времени этим заниматься . Очень бы хотелось набраться опыта вместе с вами . не пожалеете если выберите меня . раньше создавала логотипы и сертификаты , если надо могу и это сделать . Сейчас что бы вас заметили ,Инстаграм придумал рилс . Через него вас может узнать много людей .Фото сейчас меньше актуально чем видео