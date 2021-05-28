Разработка логотипа, фирменного стиля. Разработка полиграфии

Здравствуйте! Меня зовут Алина, я начинающий веб-дизайнер и хочу дальше развиваться в этой сфере =)

Если Вам нужен интересный логотип, я с радостью разработаю его дизайн.

Возьмусь за любую интересную работу))

В данный момент я работаю за символическою оплату для набора опыта

Для связи

e-mail: [email protected]

Telegram:@alina_bsk

instagram: @alina_95.21.10