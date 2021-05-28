Разработка логотипа, фирменного стиля. Разработка полиграфии
Здравствуйте! Меня зовут Алина, я начинающий веб-дизайнер и хочу дальше развиваться в этой сфере =)
Если Вам нужен интересный логотип, я с радостью разработаю его дизайн.
Возьмусь за любую интересную работу))
В данный момент я работаю за символическою оплату для набора опыта
Для связи
e-mail: [email protected]
Telegram:@alina_bsk
instagram: @alina_95.21.10
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