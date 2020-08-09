Дизайн | Ведение Instagram
Владею такими программами как:
Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.
Опыт работы в сфере графического дизайна 2 года. Не так уж много, но успехи есть.
Специализируюсь на создании шаблонов публикаций Instagram, также есть опыт в создании логотипов и фирменного стиля.
Понравилось что я делаю, есть проект для меня, но не уверены что справлюсь? Обрадую - я крайне быстро обучаюсь и схватываю все на лету.
Также могу вести Вашу страницу в Instagram, наполняя её контентом. Копирайтер, кстати, из меня тоже неплохой :з
Действие аккаунта приостановлено!
Дизайн продукции
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Логотипы и Знаки
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$5/час
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Наружная реклама
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Обработка фотографий
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Социальные сети (SMM и SMO)
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$5/час
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Фирменный стиль
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