Дизайн | Ведение Instagram

Владею такими программами как:

Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.

Опыт работы в сфере графического дизайна 2 года. Не так уж много, но успехи есть.

Специализируюсь на создании шаблонов публикаций Instagram, также есть опыт в создании логотипов и фирменного стиля.

Понравилось что я делаю, есть проект для меня, но не уверены что справлюсь? Обрадую - я крайне быстро обучаюсь и схватываю все на лету.

Также могу вести Вашу страницу в Instagram, наполняя её контентом. Копирайтер, кстати, из меня тоже неплохой :з