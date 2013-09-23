A434089959

Алексей A434089959

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

melas
40 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$90
10 баллов
8 лет назад
Создать эффективную рекламную кампанию google adwords и yandex direct.
Google Ads
Спасибо за интересную работу! Буду стараться дальше!
Всем доволен.
Ответный отзыв
lunev_sergey
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$280
10 баллов
12 лет назад
Создать сайт.
Заказчик поставил предельно ясно ТЗ. Всегда на связи, готов ответить на вопросы и обсудить спорные моменты. Рекомендую.
Всё очень понравилось! Быстро, качественно. Всегда на связи. Всем рекомендую!!!!!!!!!!
Ответный отзыв