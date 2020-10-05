1) В сфере озвучки тружусь уже 5 лет и намерен заниматься этим, еще лет 80 точно :)

2) Работаю ведущим эфиров на радио "RECORD" в Новосибирске почти 3 года. Имеется неофициальное, актерское образование (4 года театральной студии "Престиж")

3) Являюсь актером второго плана, в сериале "Рэпанутые"

4) Есть своя домашняя студия, что позволяет мне всегда иметь рабочее место под рукой и оперативно выполнять заказы. Микрофон - Audio-Technica AT2020 (XLR), звуковая карта - Focusrite Scarlett Solo

5) ВАЖНО! Я искренне кайфую от процесса озвучки, а значит сделаю так, чтоб и ВЫ получали удовольствие от сотрудничества со мной ;)