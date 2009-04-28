Design ]•[ prepress ]•[ i vsё takoe

Специализируюсь в допечатной подготовке макетов. То есть в основном "довожу до ума" чужие макеты разной степени готовности, предоставленные как в виде верстки, так и в "чем попало", исправляю ошибки, вношу правки, делаю спуски.

На выходе мы имеем файлы (ps, pdf, eps и т.д.), выполненные в соответствии с требованиями той типографии, в которой работаю в данный момент.

InDesign, Illustrator, Acrobat, PREPS, PhotoShop, по необходимости CorelDRAW (и прочие, чтобы открыть чужой макет), крайне редко QuarkXPress, FreeHand, PowerPoint и т.п.

Около года работал в издательстве, делал газеты, журналы, книги. Дизайном сейчас не занимаюсь (ибо уже не чувствую себя дизайнером, но могу делать некий простой дизайн по просьбам тех, у кого довольно скромные запросы + знакомство со мной в качестве исполнителя), верстку в чистом виде иногда делаю (главным образом книги, насыщенные многоэтажными формулами, схемами, таблицами).

Могу делать макеты с элементами защиты, есть опыт изготовления билетов, свидетельств, пропусков и т.п.

Более подробное резюме: http://nn.superjob.ru/resume/?id=86624 или http://www.resume-bank.ru/content/candidate/resumes/view.html?rid=540822