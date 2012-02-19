Добрый день, уважаемые фрилансеры! 1.Нужно сделать полный, профессиональный аудит сайта: *технический *seo аудит *юзабилити *аудит контента * что считаете нужным добавить 2. Полный ...
Всегда рада сотрудничеству с профессионалами своего дела.
От меня.
- Четкое ТЗ.
- Своевременная оплата по факту (по предоплате не работаю).
- Нахождение на связи.
- Четкие комментарии и ответы по существу.
От вас.
- Знания и опыт по заявленной теме.
- Ответственность.
- Четкое соблюдение сроков. Это в первую очередь!
- Коммуникабельность.
- Нахождение на связи.
- Выполнение задания самостоятельно.
Работаю только напрямую с исполнителем.
Если у вас есть эти качества.
Готова к долговременному сотрудничеству.
Проектов несколько и они требуют постоянного изменения и совершенствования.
Я рада сотрудничеству с Вами!
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Добрый день, всем! Любви и позитива, всем! Есть готовый интерьер. Нужно вписать шкаф. Разработать концепцию шкафа. Шкаф встроенный, в коридоре квартиры. Размер шкафа ...Интерьеры и Экстерьеры8 заявокЗакрыт5 лет назад
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Уважаемые копирайтеры! Задача. Наполнение готового сайта контентом. Необходимо создать: 1.69 статей для наполнения сайта 2.286 статьи для наполнения карточек товара или больше. Форма вопрос - ответ. ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется хороший специалист, для выполнения текущей задачи и постоянного сотрудничества. 1.Текущая задача: - Сверстать HTML код со встроенными стилями на Джумле под текущий шаблон - ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нужен специалист который сможет по ТЗ сделать прототип сайта. Специалист который имеет опыт в прототипировании сайтов, опыт в создании пользовательских интерфейсов и хорошо знающий юзабилити в хорошем практическом смысле. ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужен специалист который хорошо знает особенности работы контекстной рекламы в Google Adwords. Умеет настраивать эффективную рекламу. Умеет аргументировать свою позицию. Хорошие показатели конверсии. ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день! Необходим специалист с базовым знанием HTML. Хорошим знанием VirtueMart для заполнения каталога. Интернет магазин по кондиционированию. Каталоги в наличии. Искать информацию не надо. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
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Добрый день! Нужен дизайн для сайта. Главная страница и 5 внутренних - для каждого сайта. Может внутренних и больше. 1.Первый сайт по Сервису кондиционеров,дизайн сайта доработать. Концепция и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Добрый день! Нужны тексты по Кондиционированию-Монтаж кондиционеров,Сервис кондиционеров. Для быстрого наполнения сайта с учетом ключей. 1800-2500 знаков в статье. Хорошо, если знаете тему. Работа срочная. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Добрый день, господа копирайтеры! ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен15 лет назад