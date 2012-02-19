AAlena

Елена AAlena

 
56 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Уважаемые фрилансеры. Добрый день!

Всегда рада сотрудничеству  с профессионалами своего дела.

От меня.

- Четкое ТЗ.

- Своевременная оплата по факту (по предоплате не работаю).

- Нахождение на связи.

- Четкие комментарии и ответы по существу.

От вас.

- Знания и опыт по заявленной теме.

- Ответственность.

- Четкое соблюдение сроков. Это в первую очередь!

- Коммуникабельность.

- Нахождение на связи. 

- Выполнение задания самостоятельно.

   Работаю только напрямую с исполнителем.

Если у вас есть эти качества.

Готова к долговременному сотрудничеству.

Проектов несколько и они требуют постоянного изменения и совершенствования.

Я рада сотрудничеству с Вами!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Tatiana_Gureva
Татьяна 
33 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Дизайн классической современной кухни.
Сотрудничество было очень приятным. Все задания четкие, ответы на вопросы - подробные и моментальные, с оплатой никаких проблем. С такой заказчицей работа - сплошное удовольствие! Спасибо! Рекомендую.
Мы с Татьяной отлично отработали. Прекрасный подход к делу. Умение понять вкус и стиль в котором бы я хотела оформить помещение. Терпеливость и понимание Татьяна проявляла на протяжении всего времени над проектом. Тонкий эстетический вкус и внимательность в мелочам и деталям, виртуозная проработка самой визуализации. Татьяна сделала мне бонус. Что меня очень порадовало. Работа получилась красивой и воздушной. Если есть желание перед дорогостоящим ремонтом увидеть, как ваши задумки реализуются в реальной жизни. Рекомендую обращайтесь к Татьяне и за визуализацией и за создание интересного стильного дизайна. Спасибо Татьяна огромное и за сотрудничество и за результат.
Ответный отзыв
ndr751
Денис 
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$21
10 баллов
8 лет назад
Создание 286 статей для готового сайта. Тема Монтаж Кондиционеров.
Написание статей
Елена отличный заказчик! Чётко формулирует задачу, честно оплачивает работу. Приятный в общении человек. Рекомендую коллегам как отличного, заслуживающего доверия, заказчика! И надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Денис отличный копирайтер! Тема технически сложная, и требования высокие к знанию темы и нюансам. Денис быстро вошел в тему. С пониманием относился к правкам. И выполнял их четко и быстро. Отличное владение словом. Всегда на связи. Рекомендую , как ответственного исполнителя. Надеюсь на долгое и взаимовыгодное сотрудничество.
Ответный отзыв
Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$55
10 баллов
13 лет назад
Срочно! Настройка контекстной рекламы в Google.
Google Ads
Великолепная заказчица, четко ставит задачи, всегда знает чего хочет и вообще интересный в общении человек. Мои рекомендации и надежда на дальнейшее сотрудничество.
Вадим, сделал все четко и быстро,согласно поставленной задаче. Настроил рекламу. Уделил много своего личного времени моему проекту,выясняя нюансы. И полностью помог освоить систему управления, в подарок. Что не входило в его задачу. Разъяснил много интересных моментов. Которые можно узнать только на собственном опыте. Приятный в общении, хорошо разъясняет и аргументирует свою точку зрения. Рекомендую как надежного и ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Patlyuk
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$50
10 баллов
13 лет назад
500 позиций. Наполнение каталога товаров.
HTML
Было очень приятно сотрудничать с Еленой. Она четко ставит задачу и условия работы, легка и приятна в общении, консультирует по возникающим вопросам, всегда на связи. С оплатой проблем не было. Буду рад сотрудничеству в будущем. Спасибо! Всем рекомендую!
Александр, быстро и четко разобрался с задачей. Всегда был пунктуален, на связи, с выполненными объемами, как договаривались. Приятно удивила высокая квалификация, и умение услышать меня,как заказчика. Рекомендую как отличного профессионала, которые выполняет свои обещания в полном объеме.
Ответный отзыв
kalenska
38 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
530 оригинальных фото для сайта Кондиционеры.
Оччень пунктуальная и положительная заказчица, работать одно удовольствие - вить всегда знаю что Елена внятно и четко объяснит что и как. Спасибо отдельное за приятное рабочее общение. За оплату переживать вообще не стоит - всегда моментальная. Одним словом Спасибо Вам Елена за возможность с вами работать.
Наташа прекрасный профессионал. Обладает высоким уровнем креативности и доброжелательности. Отличное качество фотографий. Глубокий подход к теме, умение вникнуть в нюансы, сделать красочную и динамичную фотографию. Умение рассказать о новых и интересных приемах, предложить их в работе. Все эти качества Наташи позволили наш проект сделать интересным, а работу над ним приятной.
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