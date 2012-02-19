Мы с Татьяной отлично отработали. Прекрасный подход к делу. Умение понять вкус и стиль в котором бы я хотела оформить помещение. Терпеливость и понимание Татьяна проявляла на протяжении всего времени над проектом. Тонкий эстетический вкус и внимательность в мелочам и деталям, виртуозная проработка самой визуализации. Татьяна сделала мне бонус. Что меня очень порадовало. Работа получилась красивой и воздушной. Если есть желание перед дорогостоящим ремонтом увидеть, как ваши задумки реализуются в реальной жизни. Рекомендую обращайтесь к Татьяне и за визуализацией и за создание интересного стильного дизайна. Спасибо Татьяна огромное и за сотрудничество и за результат.