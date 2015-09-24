AAverina

Алена AAverina

 
26 летРоссия/Тула
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Пишу статьи, рассказы, стихотворения. Опыт реальной работы присутствует. 

Увлекаюсь переводом статей и рассказов с английского и французских языков. 

Корректировка и редактирование статей, произведений в прозе и стихотворной форме. 

Некоторые мои стихотворения Вы можете прочитать тут:

http://www.stihi.ru/avtor/ralena12gmail

Занимаюсь продвижением сайтов, в том числе и в социальных сетях. Заполнение форумов статьями, сообщениями, объявлениями.

Связаться со мной можно здесь или по электронной почте: 

[email protected]

Гарантирую качество, оригинальность, авторство и выполнение работ в срок. 

Минимальное время выполнения заказа от 10-15 часов.

С удовольствием выполню ваши задания, отвечу на сообщения. 

С уважением.

Копирайтинг
нет отзывов
$10/час
от 10 часов
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Наполнение сайтов
нет отзывов
$4/час
от 10 часов
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$1/час
от 10 часов
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$10/час
от 10 часов
нет рейтинга