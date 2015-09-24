Пишу статьи, рассказы, стихотворения. Опыт реальной работы присутствует.

Увлекаюсь переводом статей и рассказов с английского и французских языков.

Корректировка и редактирование статей, произведений в прозе и стихотворной форме.

Некоторые мои стихотворения Вы можете прочитать тут:

http://www.stihi.ru/avtor/ralena12gmail

Занимаюсь продвижением сайтов, в том числе и в социальных сетях. Заполнение форумов статьями, сообщениями, объявлениями.

Связаться со мной можно здесь или по электронной почте:

[email protected]

Гарантирую качество, оригинальность, авторство и выполнение работ в срок.

Минимальное время выполнения заказа от 10-15 часов.

С удовольствием выполню ваши задания, отвечу на сообщения.

С уважением.