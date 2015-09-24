Пишу статьи, рассказы, стихотворения. Опыт реальной работы присутствует.
Увлекаюсь переводом статей и рассказов с английского и французских языков.
Корректировка и редактирование статей, произведений в прозе и стихотворной форме.
Некоторые мои стихотворения Вы можете прочитать тут:
http://www.stihi.ru/avtor/ralena12gmail
Занимаюсь продвижением сайтов, в том числе и в социальных сетях. Заполнение форумов статьями, сообщениями, объявлениями.
Связаться со мной можно здесь или по электронной почте:
Гарантирую качество, оригинальность, авторство и выполнение работ в срок.
Минимальное время выполнения заказа от 10-15 часов.
С удовольствием выполню ваши задания, отвечу на сообщения.
С уважением.
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Копирайтинг
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Наполнение сайтов
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Социальные сети (SMM и SMO)
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Стихи, Песни и Проза
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$10/час
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