Информационный портал общественного авторского TV

Наш проект предоставляет каждому посетителю информационного портала уникальные возможности по участию в развитии нового общественного интернет-телевидения, с абсолютно авторскими и экспертными оценками общественной жизни русскоговорящего населения всего Земного шара.

Вы научный сотрудник, преподаватель, автомеханик или рыбак, нефтяник или золотодобытчик? Нам интересен каждый, если в душе Вы увлечённый в любимое дело человек, интересный рассказчик, одним словом - народный журналист и имеете желание высказывать мнения на события, искать новый подход в решении жизненных проблем и развития общества в 21 веке.

Вы знаете что-то интересное и готовы этим поделиться с каждым посетителем нашего общественного интернет-телевидения? Присоединяйтесь к нашему проекту, присылайте видеосюжеты и статьи о том, что Вас волнует, что Вам интересно и чем бы Вы хотели поделиться с другими.

Основные разделы: Новости (в Мире, в России, в Волгограде), Общество, Бизнес, Здоровье, Психология, Спорт, Путешествия, Мир женщины, Мир мужчины.