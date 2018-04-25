$75
Интегрировать приложение "мои звонки" в CRM- систему INTRUM. Все необходимые данные для интеграции предоставим.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
7 лет назад
Интегрировать приложение "мои звонки" в CRM- систему INTRUM. Все необходимые данные для интеграции предоставим.
https://www.intrumnet.com/wiki/API-17 https://www.moizvonki.ru/guide/api/ Используя эти api нужно написать интеграцию приложения в CRM, чтобы можно было совершать звонки с записью из CRM. Любые дополнительные данные предоставим при необходимости.