Адаптивная вёрстка сайтов c кроссбраузерностью по вашим макетам. HTML5, JavaScript, jQuery, CSS3 , LESS //

Привет!

Буду рад превратить ваш макет в удобный сайт. На чем он будет? Все написано в заголовке.

Программы:

Работа с макетами в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch, Figma.

Работа с кодом в Brackets

Гарантии:

Даю гарантию на выполнение заказа в течение 30 дней, так же приветствую поправки.

Тестирую верстку во всех возможных браузерах и устройствах.

Процесс работы:

Стоимость и срок определяется по тех. заданию и фотки макета.

Способы оплаты:

Карта Сбербанка

Карта Тинькофф Банка

Яндекс Деньги

Qiwi

Контакты: