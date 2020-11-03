Адаптивная вёрстка сайтов c кроссбраузерностью по вашим макетам. HTML5, JavaScript, jQuery, CSS3 , LESS //
Привет!
Буду рад превратить ваш макет в удобный сайт. На чем он будет? Все написано в заголовке.
Программы:
Работа с макетами в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch, Figma.
Работа с кодом в Brackets
Гарантии:
Даю гарантию на выполнение заказа в течение 30 дней, так же приветствую поправки.
Тестирую верстку во всех возможных браузерах и устройствах.
Процесс работы:
Стоимость и срок определяется по тех. заданию и фотки макета.
Способы оплаты:
- Карта Сбербанка
- Карта Тинькофф Банка
- Яндекс Деньги
- Qiwi
Контакты:
- Telegram: @acekillat
Действие аккаунта приостановлено!