ACEKIT

Максим ACEKIT

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Адаптивная вёрстка сайтов c кроссбраузерностью по вашим макетам. HTML5, JavaScript, jQuery, CSS3 , LESS //

Привет! 

Буду рад превратить ваш макет в удобный сайт. На чем он будет? Все написано в заголовке.

Программы:

Работа с макетами в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch, Figma.

Работа с кодом в Brackets

Гарантии:

Даю гарантию на выполнение заказа в течение 30 дней, так же приветствую поправки.

Тестирую верстку во всех возможных браузерах и устройствах.

Процесс работы:

Стоимость и срок определяется по тех. заданию и фотки макета.

Способы оплаты:

  • Карта Сбербанка
  • Карта Тинькофф Банка
  • Яндекс Деньги
  • Qiwi

Контакты:

  • Telegram: @acekillat