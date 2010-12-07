Предметная фотография / фотография для каталогов / постановочная фотография

Образование

Высшее.

Российский государственный геологоразведочный университет (РГГРУ)

Экономика и управление на предприятии минерально-сырьевого сектора.

Специальность: Экономист-Менеджер

Год окончания — 2008

Московский художественно-промышленный институт (МХПИ)

Художественное отделение (живопись, рисунок, объемно-пространственная композиция)

Октябрь 2004 - май 2006

Частные художественные мастерские

Член творческого союза художников России

Чумаченко Владимир Зиновьевич

Живопись, рисунок.

С февраля 2006

Член творческого союза художников России

Павлов Олег Борисович

Теория композиции, живопись, роспись храмов (фрески), термофосфатная живопись.

С декабря 2006

Опыт работы

Фотография

Первый профессиональный опыт

«Ночь в стиле Диско» на СТС (новогодний огонек)

«Мосфильм» ноябрь-декабрь 2004

Заказы на рекламную (предметную) фотосъёмку.

Частные корпоративные мероприятия.

"АЗАЛИЯ" Международный центр цветов

“M-Flowers” - Art Studio

Драгоценные изделия европейских ювелиров и др.

С 2006

ООО «Кадр» (Фотостудия)

Фотограф-дизайнер

Должностные обязанности:

Работа в студии;

Репродукция фотографий;

Предметная съемка;

Художественная фотография;

Фотомонтаж;

Сканирование;

Разработка фирменного стиля;

Эскизы;

Цветокоррекция и печать.

Август 2008 - июль 2009

Сотрудничество с Henna Mattila & Noora Lämsä

Университет прикладных наук Оулу

Oulu University of Applied Sciences, Finland

Фото для путеводителей (Guidebook. Occupational Therapy)

С 2008

Внештатный сотрудник ООО «Скорая художественная помощь» Арт03

(Эскизы, форэскизы, изготовление и монтаж декораций, перформанс)

Cотрудничество с Art Show Center.

Декоратор

С 2008 по настоящее время

С июля 2009 — самостоятельная предпринимательская деятельность в сфере фото услуг.

“Со-единение” Интернет универмаг (iline-shop.ru co-e.ru)

Контент-менеджер — фотограф

(Предметная съемка и обработка изображений. Работа с Интернет сайтом www.iline-shop.ru — подготовка фотоматериала, размещение на сайте, описание товаров)

С июня 2010 по октябрь 2010

MediaMarket Holding Inc. Многопрофильный холдинг

Фотограф

Предметная съемка для интернет магазина www.club-sale.ru

С октября 2010 по настоящее время.

Профессиональные навыки

Работа с заказчиком и ведение переговоров.

Опыт работы с декорациями; декорирование сцен, залов.

Помощь в организации художественных выставок (ЦДРИ).

Оформление художественных работ.

Рисунок от руки и владение навыками в изобразительном искусстве.

ПК — уверенный пользователь.

Хорошее владение Adobe Photoshop CS, Vegas Pro.

Профессиональное владение фотоаппаратурой и способами обработки изображения.

Цветокоррекция, сканирование, реставрация фотографий, монтаж видео.

Работа со студийным оборудованием.

Разработка фирменного стиля.

Собственное оборудование

Фотоаппарат

Canon EOS 40D (2)

Объективы

Canon EF 17-40 mm 4/fL USM

Canon EF 70-200 mm 2.8/fL USM

Вспышка

Canon Speedlite 430EX

Студийное оборудование

Две студийные фотовспышки Guangbao EH-300 (300Дж) с пилотным светом 150Вт

Фотовспышка с пилотным светом DGS-150 (150Дж)

Штативы для данного оборудования

Софт-рефлектор (диаметр 42 см)

Софт-бокс (60х80 см)

Фон

Дополнительное образование

Музыкальная школа им. В.В. Андреева №49

1995 - 2000