Образование
Высшее.
Российский государственный геологоразведочный университет (РГГРУ)
Экономика и управление на предприятии минерально-сырьевого сектора.
Специальность: Экономист-Менеджер
Год окончания — 2008
Московский художественно-промышленный институт (МХПИ)
Художественное отделение (живопись, рисунок, объемно-пространственная композиция)
Октябрь 2004 - май 2006
Частные художественные мастерские
Член творческого союза художников России
Чумаченко Владимир Зиновьевич
Живопись, рисунок.
С февраля 2006
Член творческого союза художников России
Павлов Олег Борисович
Теория композиции, живопись, роспись храмов (фрески), термофосфатная живопись.
С декабря 2006
Опыт работы
Фотография
Первый профессиональный опыт
«Ночь в стиле Диско» на СТС (новогодний огонек)
«Мосфильм» ноябрь-декабрь 2004
Заказы на рекламную (предметную) фотосъёмку.
Частные корпоративные мероприятия.
"АЗАЛИЯ" Международный центр цветов
“M-Flowers” - Art Studio
Драгоценные изделия европейских ювелиров и др.
С 2006
ООО «Кадр» (Фотостудия)
Фотограф-дизайнер
Должностные обязанности:
Работа в студии;
Репродукция фотографий;
Предметная съемка;
Художественная фотография;
Фотомонтаж;
Сканирование;
Разработка фирменного стиля;
Эскизы;
Цветокоррекция и печать.
Август 2008 - июль 2009
Сотрудничество с Henna Mattila & Noora Lämsä
Университет прикладных наук Оулу
Oulu University of Applied Sciences, Finland
Фото для путеводителей (Guidebook. Occupational Therapy)
С 2008
Внештатный сотрудник ООО «Скорая художественная помощь» Арт03
(Эскизы, форэскизы, изготовление и монтаж декораций, перформанс)
Cотрудничество с Art Show Center.
Декоратор
С 2008 по настоящее время
С июля 2009 — самостоятельная предпринимательская деятельность в сфере фото услуг.
“Со-единение” Интернет универмаг (iline-shop.ru co-e.ru)
Контент-менеджер — фотограф
(Предметная съемка и обработка изображений. Работа с Интернет сайтом www.iline-shop.ru — подготовка фотоматериала, размещение на сайте, описание товаров)
С июня 2010 по октябрь 2010
MediaMarket Holding Inc. Многопрофильный холдинг
Фотограф
Предметная съемка для интернет магазина www.club-sale.ru
С октября 2010 по настоящее время.
Профессиональные навыки
Работа с заказчиком и ведение переговоров.
Опыт работы с декорациями; декорирование сцен, залов.
Помощь в организации художественных выставок (ЦДРИ).
Оформление художественных работ.
Рисунок от руки и владение навыками в изобразительном искусстве.
ПК — уверенный пользователь.
Хорошее владение Adobe Photoshop CS, Vegas Pro.
Профессиональное владение фотоаппаратурой и способами обработки изображения.
Цветокоррекция, сканирование, реставрация фотографий, монтаж видео.
Работа со студийным оборудованием.
Разработка фирменного стиля.
Собственное оборудование
Фотоаппарат
Canon EOS 40D (2)
Объективы
Canon EF 17-40 mm 4/fL USM
Canon EF 70-200 mm 2.8/fL USM
Вспышка
Canon Speedlite 430EX
Студийное оборудование
Две студийные фотовспышки Guangbao EH-300 (300Дж) с пилотным светом 150Вт
Фотовспышка с пилотным светом DGS-150 (150Дж)
Штативы для данного оборудования
Софт-рефлектор (диаметр 42 см)
Софт-бокс (60х80 см)
Фон
Дополнительное образование
Музыкальная школа им. В.В. Андреева №49
1995 - 2000