Потрібно зробити декілька коротких анімованих роликів тривалістю 15-20 сек. для рекламних оголошень.
Компания AVALON DIGITAL AGENCY на рынке с 2007 года и насегодня наша сеть привлекает около 90 мил. уникальных посетителей в месяц. На
данный момент в компании работает более 18 работников.
Мы заботимся о репутации нашей компании и делаем акцент на высоких стандартах ведения бизнеса, системном подходе к развитию компании и
высоком уровень профессионализма наших сотрудников. Наши разработки в области
интернет маркетинга помогут Вам достичь высоких результатов в привлечении
клиентов.
Увеличение объемов продаж и снижение стоимости обращения - основные цели, которые мы ставим перед собой при создании стратегии продвижения бизнеса клиентов и формировании комплекса каналов
интернет-маркетинга.
Высокие стандарты качества, применение комплексного подхода, использование проверенных технологий в сочетании с новыми решениями, основанными на индивидуальном подходе к бизнесу каждого клиента, дают предсказуемый результат.
Наши услуги:
- SEO-продвижение
- Контекстная реклама
- SMM
- Разработка сайтов с нуля.
- Веб-аналитика
- Анимация15 заявокЗакрыт7 лет назад