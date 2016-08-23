AEG-groop

Кирилл AEG-groop

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

site-assistence
Виталий 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Исправления на сайте
Поработали, оплатили, все нормально.
Обговорили работу! в процессе нашли еще ошибки исправили. работаю с ним дальше! начали работать все было хорошо. Потом не допоняли друг друга. Обсудили и пришли к решению.
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