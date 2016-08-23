www.novosibtyre.ru 2)убиваем скрипты написанные сейчас в каждой группе товаров под банерами 3)корректируем наименование товара (карточку) для корректного отображения товара на всех страницах (размер + наименование + корректное фото) 4)Выгрузка прайс листа на ...
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
1 установка модуля интеграции с 1с (версия 1С 8.2) (модуля нет) (только установка самого модуля.) Сайт www.novosibtyre.ruВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $60
сайт www.novosibtyre.ru 1. исправить поиски в фильтрах на главной и в категориях шины и диски. Стоит парсер, и будет стоять 1С 2. установка модуля пакетного редактирования товаров. (модуля нет) 3. установка модуля ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
пример; http://www.shinoman.ru при наведение на часть картинки магазин на рпенкартДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Исправление на сайте Novosibtyre.ru Техническое задание. На исправление интернет ресурса www.novosibtyre.ru 1. Исправление ошибок магазина. при нажатии на «Купить» не кидает вкорзину. 2. Добавление модуля оплаты картой «сбербанка» 3. Выравнивание товаров 6. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
1С версия 8 стоит на сервере. нужно интегрировать ее с ocStore © 2009-2016 Все права защищены. Версия 1.5.5.1.2 Novosibtyre.ruВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад