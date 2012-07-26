AEngel

Анастасия Энгель AEngel

 
30 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Фотограф, веб-дизайнер, переводчик с английского. Образование экономическое

ОБРАЗОВАНИЕ

Сентябрь 2008 — по настоящее время

СПбГУ экономический факультет, кафедра экономической кибернетики, специальность

«Математические методы в экономике», 4 курс.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Фотография, Web-дизайн, Переводы с английского

ОПЫТ РАБОТЫ

Переводы технической документации, художественные

Фотограф, дизайнер фото продукции

Дизайн сайтов (Большой опыт работы с WordPress).

Практикант отдела финансов

Стажер в консалтинговой компании

Менеджер отдела продаж

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

С, php, HTML

ЯЗЫКИ

английский

НАВЫКИ

Личноcтные

Умение решать нестандартные задачи

Ответственность, исполнительность, организованность

Способность быстро учиться

Способность самостоятельно разбираться в материале

Способность находить альтернативные пути, методы, способы

Способность смотреть на ситуацию с различных сторон

Развитые коммуникативные навыки

Профессиональные

HTML

Продвинутый пользователь компьютера, интернета, MOffice, др. стандартных программ

Владение различными программами графического дизайна (в т.ч. Photoshop)

Работа с платформой WordPress

Чёткое выполнение задач руководства, постановка задач перед подчиненными

Создание и реализация алгоритмов (программировние и др.)

Математическое моделирование экономических процессов

Математические модели нахождения оптимального состояния

Ведение бухгалтерии

Работа с документацией

Владение различными финансовыми программами

PHPWordPressДизайн сайтаHTMLPhotoshop