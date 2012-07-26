ОБРАЗОВАНИЕ
Сентябрь 2008 — по настоящее время
СПбГУ экономический факультет, кафедра экономической кибернетики, специальность
«Математические методы в экономике», 4 курс.
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Фотография, Web-дизайн, Переводы с английского
ОПЫТ РАБОТЫ
Переводы технической документации, художественные
Фотограф, дизайнер фото продукции
Дизайн сайтов (Большой опыт работы с WordPress).
Практикант отдела финансов
Стажер в консалтинговой компании
Менеджер отдела продаж
ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
С, php, HTML
ЯЗЫКИ
английский
НАВЫКИ
Личноcтные
Умение решать нестандартные задачи
Ответственность, исполнительность, организованность
Способность быстро учиться
Способность самостоятельно разбираться в материале
Способность находить альтернативные пути, методы, способы
Способность смотреть на ситуацию с различных сторон
Развитые коммуникативные навыки
Профессиональные
HTML
Продвинутый пользователь компьютера, интернета, MOffice, др. стандартных программ
Владение различными программами графического дизайна (в т.ч. Photoshop)
Работа с платформой WordPress
Чёткое выполнение задач руководства, постановка задач перед подчиненными
Создание и реализация алгоритмов (программировние и др.)
Математическое моделирование экономических процессов
Математические модели нахождения оптимального состояния
Ведение бухгалтерии
Работа с документацией
Владение различными финансовыми программами