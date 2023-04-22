Полезный логотип и фирменный стиль
Здравствуйте, меня зовут Алексей Малеев. Я – графический дизайнер, и занимаюсь этим 6 лет. Моё любимое направление – логотипы. Для меня важно сделать не просто красивый дизайн, который вам понравится, а дизайн, который будет хорошо работать на своём рынке.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Фирменный стиль Лифт-HR141 просмотр
- Фирменный стиль Ojas146 просмотров
- Меню и др. в фирменном стиле для Koala fitness142 просмотра
- Фирменный стиль A-level137 просмотров
- Логотип A-level113 просмотров
- Логотип М127 просмотров
- Логотип Mengear123 просмотра
- Логотип Craft catering133 просмотра
- Логотип Music Ambassadors118 просмотров
- Логотип Донер-сити134 просмотра
- Логотип Ikings127 просмотров
- Аватар для группы в ВК124 просмотра