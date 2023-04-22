AFS

Алексей Малеев AFS

 
35 летРоссия/Курск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Полезный логотип и фирменный стиль

Здравствуйте, меня зовут Алексей Малеев. Я – графический дизайнер, и занимаюсь этим 6 лет. Моё любимое направление – логотипы. Для меня важно сделать не просто красивый дизайн, который вам понравится, а дизайн, который будет хорошо работать на своём рынке. 

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