Полезный логотип и фирменный стиль

Здравствуйте, меня зовут Алексей Малеев. Я – графический дизайнер, и занимаюсь этим 6 лет. Моё любимое направление – логотипы. Для меня важно сделать не просто красивый дизайн, который вам понравится, а дизайн, который будет хорошо работать на своём рынке.