AGONYM-SHY

Всех приветствую, меня зовут Никита, родом из Беларуси, города Витебска. О себе писать довольно сложно, но, пожалуй, могу сказать, что неплох в написании различных текстов на разные темы, а также в переводе с английского языка. Был опыт перевода некоторых проектов с английского на русский, при переводе пользуюсь одним замечательным, по моему мнению, правилом: разнообразить перевод и не идти только лишь по стандартам, адаптация чего-либо для русского читателя или зрителя - важная часть работы.