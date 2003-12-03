Копирайтер

Здравствуйте, я копирайтер с опытом работы более 5 лет. Моя специализация - написание текстов для веб-сайтов, блогов, рекламных материалов и социальных сетей. Я имею большой опыт работы с различными темами, включая технические, медицинские, юридические и финансовые.



У меня хорошие знания SEO и я умею работать с ключевыми словами. Моя цель - создание информативных и легко читаемых текстов, которые привлекают внимание целевой аудитории. Я всегда работаю в срок и учитываю индивидуальные пожелания заказчика.



Я готов сотрудничать с компаниями и частными лицами, которым нужны качественные тексты для продвижения своего бизнеса или личного бренда. Буду рад помочь вам в достижении ваших целей и реализации ваших проектов. Спасибо за внимание!