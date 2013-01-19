AGilyana

Гиляна AGilyana

 
30 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Создание дизайна для сайтов.

Работаю без риска.

Всегда в срок выполненные заказы.

Опыт работы - от 1 года.

Портфолио
Баннеры
нет отзывов
от $1000
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $2000
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $1000
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $6500
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $30
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $5000
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $500
нет рейтинга
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