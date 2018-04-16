Личная информация:
ФИО: Григоренко Александр Павлович
Дата рождения: 28 августа 1993 г. (24 лет)
Пол: Мужской
Семейное положение: не женат.
Телефон: 067-213-8-345
Электронная почта: [email protected]
Образование:
1. Не оконченное высшее образование Приднепровского Государственная Академия Строительства и Архитектуры. Факультет Промышленное и Гражданское Строительство.
2. Являюсь студентом 2-го курса Криворожского филиала Академии ШАГ.
Направление “Разработка программного обеспечения” .
Профессиональные навыки и знания:
- Уверенное знание и применение на практике принципов ООП.
- Уверенное знание и применение на практике алгоритмов сортировки, поиска.
- Уверенное знание структур данных(стек, очередь, бинарное дерево, односвязный-двусвязный список).
- Уверенное знание синтаксиса и базовых конструкций языка программирования C++, C#.
- Уверенные знания библиотеки STL (контейнеры vector, list, map, set, deque).
- Используемые среды разработки: Visual Studio.
- Базовые знания Паттерного проектирования .
- Использования базовых контролов Material Design WPF.
- Базовые знания MS SQL (view, triggers, function...)
Опыт работы:
Имею опыт работы с языками программирования C/C++/C# в Visual Studio (более 1.5 года), а также работаю со средой разработки Qt Creator(3 месяца). Имею уверенные знания в области интерфейсов программирования Console/WinForms/ WPF, чёткие понимания функциональной, объектно-ориентированной парадигмы программирования, уверенные знания синтаксиса и возможностей языка С#. Мною разрабатывались приложения:
- консольные:
- консольные приложения по обработке массивов, работы со структурами данных (стек, очередь, бинарное дерево, списки).
- консольные игры (аналог packman, морской бой, интерактивные игры с использованием псевдографики).
- GUI/ DirectX (оконные приложения различного направления):
- Простые GUI приложения (работа со структурами данных, алгоритмами, работа со стандартными компонентами).
- Игры в оконном режиме (Судоку WPF, Клавиатурный тренажер WPF, Black Jack WinForms, аналог Paint WinForms).
- Опыт работы с библиотекой Material Design In XAML
Сертификаты:
* IT Essentials CISCO (май 2017 г. - Computer Academy Step - Dnepr)
* Конфигурирование Windows 7
Дополнительно:
* Имею опыт работы с html, CSS.
* А также знания офисного пакета (MS Word, Excel, Access, PowerPoint)
Знание языков:
Русский, украинский. Владею английским языком на уровне чтения документации.
Личные качества:
Владею такими качествами как усидчивость, аналитическое мышление, стремление к профессиональному росту.