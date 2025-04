Developer C, C++, C#

Личная информация:

ФИО: Григоренко Александр Павлович

Дата рождения: 28 августа 1993 г. (24 лет)

Пол: Мужской

Семейное положение: не женат.

Телефон: 067-213-8-345

Электронная почта: [email protected]

Образование:

1. Не оконченное высшее образование Приднепровского Государственная Академия Строительства и Архитектуры. Факультет Промышленное и Гражданское Строительство.

2. Являюсь студентом 2-го курса Криворожского филиала Академии ШАГ.

Направление “Разработка программного обеспечения” .

Профессиональные навыки и знания:

- Уверенное знание и применение на практике принципов ООП.

- Уверенное знание и применение на практике алгоритмов сортировки, поиска.

- Уверенное знание структур данных(стек, очередь, бинарное дерево, односвязный-двусвязный список).

- Уверенное знание синтаксиса и базовых конструкций языка программирования C++, C#.

- Уверенные знания библиотеки STL (контейнеры vector, list, map, set, deque).

- Используемые среды разработки: Visual Studio.

- Базовые знания Паттерного проектирования .

- Использования базовых контролов Material Design WPF.

- Базовые знания MS SQL (view, triggers, function...)

Опыт работы:

Имею опыт работы с языками программирования C/C++/C# в Visual Studio (более 1.5 года), а также работаю со средой разработки Qt Creator(3 месяца). Имею уверенные знания в области интерфейсов программирования Console/WinForms/ WPF, чёткие понимания функциональной, объектно-ориентированной парадигмы программирования, уверенные знания синтаксиса и возможностей языка С#. Мною разрабатывались приложения:

- консольные:

- консольные приложения по обработке массивов, работы со структурами данных (стек, очередь, бинарное дерево, списки).

- консольные игры (аналог packman, морской бой, интерактивные игры с использованием псевдографики).

- GUI/ DirectX (оконные приложения различного направления):

- Простые GUI приложения (работа со структурами данных, алгоритмами, работа со стандартными компонентами).

- Игры в оконном режиме (Судоку WPF, Клавиатурный тренажер WPF, Black Jack WinForms, аналог Paint WinForms).

- Опыт работы с библиотекой Material Design In XAML

Сертификаты:

* IT Essentials CISCO (май 2017 г. - Computer Academy Step - Dnepr)

* Конфигурирование Windows 7

Дополнительно:

* Имею опыт работы с html, CSS.

* А также знания офисного пакета (MS Word, Excel, Access, PowerPoint)

Знание языков:

Русский, украинский. Владею английским языком на уровне чтения документации.

Личные качества:

Владею такими качествами как усидчивость, аналитическое мышление, стремление к профессиональному росту.