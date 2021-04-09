AH_designs

Веб-дизайнер, UX/UI Designer, Дизайн пользовательского интерфейса
Доброго времени суток!
Меня зовут Алина и я предоставляю услуги по созданию дизайна веб-интерфейсов.
-Лендинг;
-Веб-сайт;
-Интернет-магазин;
-Дизайн мобильного приложения;
-Адаптивный дизайн.
Владею знаниями HTML/CSS, что в последующем поможет разработчику с легкостью сверстать сайт по моему дизайну.
Здесь Вы можете посмотреть примеры моих работ: https://www.behance.net/alinaharahulia
У Вас возникли вопросы или хотите сотрудничать, свяжитесь со мной для более детального общения!
Email: [email protected]