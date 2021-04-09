AH_designs

Веб-дизайнер, UX/UI Designer, Дизайн пользовательского интерфейса

Доброго времени суток!

Меня зовут Алина и я предоставляю услуги по созданию дизайна веб-интерфейсов.

-Лендинг;

-Веб-сайт;

-Интернет-магазин;

-Дизайн мобильного приложения;

-Адаптивный дизайн.

Владею знаниями HTML/CSS, что в последующем поможет разработчику с легкостью сверстать сайт по моему дизайну.

Здесь Вы можете посмотреть примеры моих работ: https://www.behance.net/alinaharahulia

У Вас возникли вопросы или хотите сотрудничать, свяжитесь со мной для более детального общения!

Email: [email protected]