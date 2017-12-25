Комплексная разработка заказа обеспечит команда разработчиков до полного удовлетворения требований клиента.
Преимущества работы с нами :
Постоянная связь во время работы над проектом.
Стоимость, условия и сроки оговариваются индивидуально, по адекватным ценам.
Принимаем оплату через большинство популярных платежных систем.
Разработка посадочных страниц ( Landing Page, LP ).
Продуманный адаптивный продающий дизайн с высоким юзабилити.
Технологии :
- HTML , CSS
- Bootstrap , Material Design
- Java Script , jQuery , Angular
- Responsive Web-Design (адаптивность)
- Website Validation (валидность)
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Vivaldi, IE)