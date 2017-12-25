AINDev

Едуард AINDev

 
28 летАрмения/Ереван
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Комплексная разработка заказа обеспечит команда разработчиков до полного удовлетворения требований клиента.

Преимущества работы с нами : 

Постоянная связь во время работы над проектом. 

 Стоимость, условия и сроки оговариваются индивидуально, по адекватным ценам. 

Принимаем оплату через большинство популярных платежных систем.

Разработка посадочных страниц ( Landing Page, LP ). 

Продуманный адаптивный продающий дизайн с высоким юзабилити. 

Технологии : 

- HTML , CSS 

- Bootstrap , Material Design 

- Java Script , jQuery , Angular 

- Responsive Web-Design (адаптивность) 

- Website Validation (валидность) 

- Кроссбраузерность (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Vivaldi, IE)

HTMLCSSBootstrapjQueryAngularJava
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