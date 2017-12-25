Комплексная разработка заказа обеспечит команда разработчиков до полного удовлетворения требований клиента.

Преимущества работы с нами :

Постоянная связь во время работы над проектом.

Стоимость, условия и сроки оговариваются индивидуально, по адекватным ценам.

Принимаем оплату через большинство популярных платежных систем.

Разработка посадочных страниц ( Landing Page, LP ).

Продуманный адаптивный продающий дизайн с высоким юзабилити.

Технологии :

- HTML , CSS

- Bootstrap , Material Design

- Java Script , jQuery , Angular

- Responsive Web-Design (адаптивность)

- Website Validation (валидность)

- Кроссбраузерность (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Vivaldi, IE)