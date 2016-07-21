AISystems - поддержка инфраструктуры бизнеса

Компания AISystems предлагает свои услуги по разработке веб-сайтов,

приложений и сервисов. Все наши сайты базируются на системе управления

собственной разработки, которая обновляется и поддерживается более пяти

лет.

Технологии:

PHP 5+/MySQL 5+/XML/XHTML/AJAX

AngularJS

ASP.NET, C#, MSSQL

Привлекательный авторский дизайн, полностью соответствующий Вашему

фирменному стилю. Концепция развития ресурса в едином ключе с

традиционным бизнесом компании. Команда копирайтеров, готовая

обеспечить уникальный, приятный для читателей контент.

Богатая функциональность, отвечающая исключительно Вашим требованиям:

автоматизация сложных расчетов, документооборота, взаимодействия с

клиентами.

Помощь SEO-специалистов в обеспечении хороших показателей посещаемости

сайта и подробная статистика.

Обучение, консультации и бесплатное сопровождение до тех пор, пока

ресурс не станет самодостаточным.

И, самое главное, все эти услуги по низким сибирским ценам )

Контакты:

Калекин Дмитрий Вячеславович, руководитель клиентской службы

[email protected]

+7 903 983 0803