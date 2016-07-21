Компания AISystems предлагает свои услуги по разработке веб-сайтов,
приложений и сервисов. Все наши сайты базируются на системе управления
собственной разработки, которая обновляется и поддерживается более пяти
лет.
Технологии:
PHP 5+/MySQL 5+/XML/XHTML/AJAX
AngularJS
ASP.NET, C#, MSSQL
Привлекательный авторский дизайн, полностью соответствующий Вашему
фирменному стилю. Концепция развития ресурса в едином ключе с
традиционным бизнесом компании. Команда копирайтеров, готовая
обеспечить уникальный, приятный для читателей контент.
Богатая функциональность, отвечающая исключительно Вашим требованиям:
автоматизация сложных расчетов, документооборота, взаимодействия с
клиентами.
Помощь SEO-специалистов в обеспечении хороших показателей посещаемости
сайта и подробная статистика.
Обучение, консультации и бесплатное сопровождение до тех пор, пока
ресурс не станет самодостаточным.
И, самое главное, все эти услуги по низким сибирским ценам )
Контакты:
Калекин Дмитрий Вячеславович, руководитель клиентской службы
+7 903 983 0803
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