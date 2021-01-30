Переводы и аудиторские услуги

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Резюме

Әкімова Айнұр Шамилдинқызы

24 года, родилась 29 октября 1994

+7 (778) 8599858 — для звонков

[email protected] — электронная почта

Проживает: Астана

Гражданство: Казахстан, есть разрешение на работу: Казахстан

Опыт работы — 6 лет 3 месяца

Январь 2013 — настоящее время

6 лет 3 месяца

Сентябрь 2017 — Октябрь 2017

2 месяца

Май 2015 — Июнь 2015

2 месяца

2018 год сентябрь – ноябрь 2018

Ваш Репетитор (через интернет)

Астана, ast.kz.repetitors.info/repetitor/?p=AkimovaASh

Репетитор по химии

Преподавание

Национальный центр стандартизации и сертификации

Астана

Практикант - Лаборант

Практикант в микробиологической лаборатории

Институт биологии и биотехнологии растений

Астана

Практикант - Лаборант

Практикант в лаборатории селекции растений. Обязанности:

1. Своевременная стерилизация посуды

2. Микроклонирование рапса

3. Выделение ДНК из растительного материала

Назарбаев Интеллектуальная школа

Астана

Преподаватель по предмету «Науки» на трёх языках

Образование

Магистр

2018 Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва,

Астана

ФЕН, Магистр техники и технологий, по специальности «Биотехнология»

2016 Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва,

Астана

ФЕН, Бакалавр техники и технологий, по специальности «Биотехнология»

Тема дипломной работы:

Тема магистерской диссертации:

Публикации:

«Изучение влияние диатомитовой почвы на устойчивость растений к факторам окружающей среды»

«Определение микотоксиногенных грибов в пищевых продуктах и способы борьбы с ними»

«Азық өнімдеріндегі микотоксиногенді саңырауқұлақтарды анықтау жолдарын қарастыру», журнал Qazaq Bilimi

«The new achievements in Biotechnology», книга сборник конференции «Новый век – новые технологии»

Повышение квалификации, курсы:

2017

2017

Начинающий кондитер

Sweet lab astana

Сам себе визажист

Астана Бьюти

Тесты, экзамены:

IELTS

InterPress

Сертификат IELTS 6.0

Знание языков:

Казахский — Родной

Английский — В совершенстве – Advanced

Русский – свободно

Навыки:

1. Умение редактировать 2. Умение объяснять 3. Пользователь ПК

4. Английский язык 5.Поиск информации в интернет 6. MS PowerPoint

7. Работа с большим объемом информации 8. Письменный перевод 9. Internet

10. Умение исследовать 11. Умение изучать 12. Опыт преподавания

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