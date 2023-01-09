AJIekceu56

Документация для закупок 44-ФЗ, 233-ФЗ

Здравствуйте. Имею опыт работы 6 лет в государственных закупках на поставку строительных, медицинских материалов, оргтехники, серверного оборудования, строительстве и капитальных ремонтах. Составляю документацию быстро и внимательно, информацию о заказчиках не разглашаю. Составлю документацию с нуля, составлю протокол разногласий или запрос разъяснений, отредактирую техническое задание так что бы оно соответствовало требованиям федеральных законов. Терпеливый и общительный.