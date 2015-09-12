AKQJ

Петренко AKQJ

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Хочу стать хорошем front-end разработчиком

Знания и навыки:

HTML 5, CSS 3,jQuery, twitter bootstrap

Имею представление о адаптивной и кроссбраузерной верстке

Adobe Photoshop, Corel Draw

Отличное знание ПК и Windows на уровне опытного пользователя.

Иностранные языки: Английский язык (Pre-Intermediate)

Дополнительная информация:

Технический склад ума, коммуникабельность, усидчивость, обязательность,

обучаемость, пунктуальность‚ ответственность‚ внимательность‚

исполнительность. Обладание творческими способностями. Присутствие

желания работать и зарабатывать