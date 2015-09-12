Хочу стать хорошем front-end разработчиком
Знания и навыки:
HTML 5, CSS 3,jQuery, twitter bootstrap
Имею представление о адаптивной и кроссбраузерной верстке
Adobe Photoshop, Corel Draw
Отличное знание ПК и Windows на уровне опытного пользователя.
Иностранные языки: Английский язык (Pre-Intermediate)
Дополнительная информация:
Технический склад ума, коммуникабельность, усидчивость, обязательность,
обучаемость, пунктуальность‚ ответственность‚ внимательность‚
исполнительность. Обладание творческими способностями. Присутствие
желания работать и зарабатывать