Кириллов Альберт Валерьевич
Цель:
• получение удаленной работы в сфере ИТ
Образование:
• 2006-2008 гг. Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
o Форма обучения: удаленная
o Факультет: Дополнительной подготовки
o Специальность: Школьный университет
o Квалификация: Оператор ПК, Web дизайнер, программист.
• 2008-2013 гг. Братский государственный университет (БрГУ)
o Форма обучения: очная
o Факультет: Естественнонаучный (ЕНФ)
o Специальность: Информационные системы и технологии (ИСиТ)
o Квалификация: Специалист ИТ
Профессиональные навыки:
• Разработка, внедрение и сопровождение различного программного обеспечения.
• Диагностика и устранение ошибок программного обеспечения, дизассемблирование и корректировка ресурсов, обеспечение совместимости и стабильной работы приложений.
• Разработка Политики информационной безопасности.
• Руководство и контроль системным администрированием: контроль использования IT ресурсов, защита IT ресурсов от внешнего доступа, Почтовая система (POP/IMAP), Антивирусное ПО, Система резервного копирования, Телефония.
• Диагностика и решение проблем с техническим оснащением ПК: принятие мер по устранению конфликтов HW; обработка статистических сообщений о внутренних ошибках, сигналов BSOD, POST; анализ производительности и оптимизация аппаратного обеспечения.
• Планирование, организация, контроль и техническое обслуживание сетей и коммуникаций.
Компьютерная грамотность:
• Программист, языки программирования: Delphi, VB, С/VC/++, Sun Java SE, J2ME, PHP, JS.
• Системное программное обеспечение: MS Windows 98, ME, 2000, XP, Server, Vista, 7.
• Прикладное программное обеспечение: SQL, MS VBA, Adobe PS, MS Office, M Flash, Kompas 3D, 3DS MAX, Mat Lab, Denwer.
Дополнительные сведения:
• Владение иностранными языками: Английский (технический перевод, разговорный), Немецкий, Испанский (технический перевод)
• Водительские права: категории B, C.