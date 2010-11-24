Программист Delphi, C++, Java (Sun). Сложность - любой уровень.

Кириллов Альберт Валерьевич

Цель:

• получение удаленной работы в сфере ИТ

Образование:

• 2006-2008 гг. Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)

o Форма обучения: удаленная

o Факультет: Дополнительной подготовки

o Специальность: Школьный университет

o Квалификация: Оператор ПК, Web дизайнер, программист.

• 2008-2013 гг. Братский государственный университет (БрГУ)

o Форма обучения: очная

o Факультет: Естественнонаучный (ЕНФ)

o Специальность: Информационные системы и технологии (ИСиТ)

o Квалификация: Специалист ИТ

Профессиональные навыки:

• Разработка, внедрение и сопровождение различного программного обеспечения.

• Диагностика и устранение ошибок программного обеспечения, дизассемблирование и корректировка ресурсов, обеспечение совместимости и стабильной работы приложений.

• Разработка Политики информационной безопасности.

• Руководство и контроль системным администрированием: контроль использования IT ресурсов, защита IT ресурсов от внешнего доступа, Почтовая система (POP/IMAP), Антивирусное ПО, Система резервного копирования, Телефония.

• Диагностика и решение проблем с техническим оснащением ПК: принятие мер по устранению конфликтов HW; обработка статистических сообщений о внутренних ошибках, сигналов BSOD, POST; анализ производительности и оптимизация аппаратного обеспечения.

• Планирование, организация, контроль и техническое обслуживание сетей и коммуникаций.

Компьютерная грамотность:

• Программист, языки программирования: Delphi, VB, С/VC/++, Sun Java SE, J2ME, PHP, JS.

• Системное программное обеспечение: MS Windows 98, ME, 2000, XP, Server, Vista, 7.

• Прикладное программное обеспечение: SQL, MS VBA, Adobe PS, MS Office, M Flash, Kompas 3D, 3DS MAX, Mat Lab, Denwer.

Дополнительные сведения:

• Владение иностранными языками: Английский (технический перевод, разговорный), Немецкий, Испанский (технический перевод)

• Водительские права: категории B, C.