AKravkhenko

Разработка, поддержка и обновление сайта.
Знания HTML/DHTML, XML, CSS3, Javascript, AJAX, PHP 4/5, MySQL.
Кросс-браузерная (FireFox 2, FireFox 2, IE6, IE7, Safari, Opera, Chrome)
Табличная и блочная верстка
Понимание принципов SEO
Знания Phogoshop, Macromedia Flash, а также порезка (изменения) дизайна в Photoshop CS3 или корректировка дизайна (баннера).
Дизайна (HTML, CSS)‚ оптимизация кода сайта.
Создание шаблонов в PHP, joomla, а также верстка сайтов по готовому шаблону
Опыт работы с jQuery, Smarty
Знание и понимание ООП, опыт использования ООП при разработке реальных веб-проектов.
Разработка БД, знание SQL, проектирование реляционных БД, разработка структуры таблиц.
Умение разбираться в чужом коде, документирование, тестирование кода.
Знания и использования в разработках программ: Dreamweaver CS3, Zend Studio 5.5 (6.0), Photoshop CS3, Macromedia Flash, SVN.
Использование плагинов под firefox: pixel perfect, firebug, FireShot.
Создание проектов с нуля.
Доработка и поддержка существующих проектов.
Перенос сайтов на хостинг.