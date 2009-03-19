AKravkhenko

HTML - верстальщик

Разработка, поддержка и обновление сайта.

Знания HTML/DHTML, XML, CSS3, Javascript, AJAX, PHP 4/5, MySQL.

Кросс-браузерная (FireFox 2, FireFox 2, IE6, IE7, Safari, Opera, Chrome)

Табличная и блочная верстка

Понимание принципов SEO

Знания Phogoshop, Macromedia Flash, а также порезка (изменения) дизайна в Photoshop CS3 или корректировка дизайна (баннера).

Дизайна (HTML, CSS)‚ оптимизация кода сайта.

Создание шаблонов в PHP, joomla, а также верстка сайтов по готовому шаблону

Опыт работы с jQuery, Smarty

Знание и понимание ООП, опыт использования ООП при разработке реальных веб-проектов.

Разработка БД, знание SQL, проектирование реляционных БД, разработка структуры таблиц.

Умение разбираться в чужом коде, документирование, тестирование кода.

Знания и использования в разработках программ: Dreamweaver CS3, Zend Studio 5.5 (6.0), Photoshop CS3, Macromedia Flash, SVN.

Использование плагинов под firefox: pixel perfect, firebug, FireShot.

Создание проектов с нуля.

Доработка и поддержка существующих проектов.

Перенос сайтов на хостинг.