AL2003

Наталья AL2003

 
48 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
специалист в области культуры

Добрый день, мой будущий работодатель. Расскажу немного о себе и о том, что я умею делать. Имею высшее профессиональное образование в области культуры - режиссер самодеятельного театра. С подростками готовила постановки театральных миниатюр, осуществляла постановки одноактных пьес,  составляла сценарии праздничных мероприятий. Более 5 лет проработала в художественном музее - экскурсоводом, заведующей отделом эстетического воспитания. Занималась подготовкой пресс-релизов выставок по искусству, мероприятий для всех возрастных категорий посетителей,  проводила экскурсии, читала лекции по изобразительному искусству, Разрабатывала сценарии вернисажей, занималась их организацией и проведением.