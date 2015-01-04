специалист в области культуры

Добрый день, мой будущий работодатель. Расскажу немного о себе и о том, что я умею делать. Имею высшее профессиональное образование в области культуры - режиссер самодеятельного театра. С подростками готовила постановки театральных миниатюр, осуществляла постановки одноактных пьес, составляла сценарии праздничных мероприятий. Более 5 лет проработала в художественном музее - экскурсоводом, заведующей отделом эстетического воспитания. Занималась подготовкой пресс-релизов выставок по искусству, мероприятий для всех возрастных категорий посетителей, проводила экскурсии, читала лекции по изобразительному искусству, Разрабатывала сценарии вернисажей, занималась их организацией и проведением.