Область деятельности: Дизайн / иллюстрация / живопись
Контакт: Ерёменко Анастасия Сергеевна
должность: ХУДОЖНИК-ИЛЛЮСТРАТОР, ДЕКОРАТОР, ДИЗАЙНЕР.
Город: Томск,
Тип работы: совместительство
Возраст: 25
Пол: Женский
Уровень образование: Высшее
E-mail: [email protected]
Телефон: 8-923-406-7786
Образование: Томский Государственный университет факультет Изобразительного искусства, курсы \\\" Флористический дизайн\\\"
Опыт работы: Иллюстрирование газет, журналов, книг. Дизайн книжных обложек.
Декорирование интерьеров, художественная роспись стен, мебели, аэрография.
Разработка эскизов для витражей.
Оформление витрин, создание авторских коллажей, панно, открыток.
Преподавание по темам: рисунок, живопись, флористический дизайн, основы композиции.
Разработка фирменного стиля, логотипа, визитки, дизайн web-сайтов.
Наиболее важные достижения
в жизни и карьере:
Имеется портфолио, готовые проекты, дипломы. Участие в творческих конкурсах.
2009.Конкурс на лучшую заставку для рабочего стола, ко дню Святого Валентина.
Присвоено 1 место.
St. Valentine's Wallpapers Contest: LOVE will save the world!
$150 – IN CASH TO THE WINNER!
Конкурс рекламы. 2008
Для определения наиболее интересной и эффективной на взгляд пользователей рекламной компании "100 диванов". Присвоено 1 место.
http://prodom.tomsk.ru/?page=contest
Сотрудничество с журналом «Серебряный Кофе» с 2004г.
http://towiki.ru/view/Журнал_«Серебряный_кофе»
Участие в конкурсе «Ноутбук — движеньем рук!» На лучшую заставку на рабочий стол.
Присвоено 2 место. 2008г.
Признана «Иллюстратором года» 2004г.
Интервью с газетой «Alma-mater» 2004г.
Интервью с канала СТС, телепрограмма « Обстоятельства» 2006 год.
Сотрудничество с университетской газетой «Alma-mater» с 2001 по 2007год.
Все рисунки хранятся в архивах газеты.
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