Профессионально занимаюсь иллюстрированием. Готовые проекты в портфолио.

Область деятельности: Дизайн / иллюстрация / живопись

Контакт: Ерёменко Анастасия Сергеевна

должность: ХУДОЖНИК-ИЛЛЮСТРАТОР, ДЕКОРАТОР, ДИЗАЙНЕР.

Город: Томск,

Тип работы: совместительство

Возраст: 25

Пол: Женский

Уровень образование: Высшее

E-mail: [email protected]

Телефон: 8-923-406-7786

Образование: Томский Государственный университет факультет Изобразительного искусства, курсы \\\" Флористический дизайн\\\"

Опыт работы: Иллюстрирование газет, журналов, книг. Дизайн книжных обложек.

Декорирование интерьеров, художественная роспись стен, мебели, аэрография.

Разработка эскизов для витражей.

Оформление витрин, создание авторских коллажей, панно, открыток.

Преподавание по темам: рисунок, живопись, флористический дизайн, основы композиции.

Разработка фирменного стиля, логотипа, визитки, дизайн web-сайтов.

Наиболее важные достижения

в жизни и карьере:

Имеется портфолио, готовые проекты, дипломы. Участие в творческих конкурсах.

2009.Конкурс на лучшую заставку для рабочего стола, ко дню Святого Валентина.

Присвоено 1 место.

St. Valentine's Wallpapers Contest: LOVE will save the world!

$150 – IN CASH TO THE WINNER!

blog.templates.com/and-th..

Конкурс рекламы. 2008

Для определения наиболее интересной и эффективной на взгляд пользователей рекламной компании "100 диванов". Присвоено 1 место.

http://prodom.tomsk.ru/?page=contest

Сотрудничество с журналом «Серебряный Кофе» с 2004г.

http://towiki.ru/view/Журнал_«Серебряный_кофе»

Участие в конкурсе «Ноутбук — движеньем рук!» На лучшую заставку на рабочий стол.

Присвоено 2 место. 2008г.

radiosibir.ru/?view=noteb..

Признана «Иллюстратором года» 2004г.

www.almamater.tsu.ru/show..

Интервью с газетой «Alma-mater» 2004г.

www.almamater.tsu.ru/show..

Интервью с канала СТС, телепрограмма « Обстоятельства» 2006 год.

www.opensky.tomsk.ru/doc-..

Сотрудничество с университетской газетой «Alma-mater» с 2001 по 2007год.

www.almamater.tsu.ru/show..

Все рисунки хранятся в архивах газеты.