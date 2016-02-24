ALEXANDRKORNI

Александр Корниенко ALEXANDRKORNI

 
27 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Профессионал. 3 года работы в web студии. Свыше 70 реализованных проектов. Лучший дизайн (WOWэффект гарантирован) Гарантия продающего дизайна

3 года работы в web cтудии. Свыше 70 реализованных проектов. 

Я предлагаю:

- Дизайн проектов любого уровня сложности (от корпоративной классики до сложнонагруженных систем)

- Техническую реализацию задачи любого масштаба (от сайта-визитки до социальной сети)

Вы  получаете:

-        Дизайн «ручной работы» (никаких шаблонов в дизайне, все делаю с нуля)

-        Современный, логичный, крутой дизайн (WOWэффект гарантирован)

-        ЮЗАБИЛИТИ и логику интерфейса 

-        ИДЕИ - я работаю в авангарде дизайнерских западных тенденций. Вы получите ПРЕДЛОЖЕНИЯ, а не вопросы.

Пару слов о принципах моей работы:

-        Индивидуальный подход

-        Пошаговое согласование - вы контролируете каждый этап разработки и получаете сразу правильный результат.

-  Соблюдение сроков. Всегда.

-  Адекватная цена. По умолчанию.

-  Всегда на связи.  

Как со мной связаться: 

Почта - [email protected]

Тел  -     +380985541387

Skype – alexandrkornienkojob

Сайт-визитка
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