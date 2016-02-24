Профессионал. 3 года работы в web студии. Свыше 70 реализованных проектов. Лучший дизайн (WOWэффект гарантирован) Гарантия продающего дизайна

3 года работы в web cтудии. Свыше 70 реализованных проектов.

Я предлагаю:

- Дизайн проектов любого уровня сложности (от корпоративной классики до сложнонагруженных систем)

- Техническую реализацию задачи любого масштаба (от сайта-визитки до социальной сети)

Вы получаете:

- Дизайн «ручной работы» (никаких шаблонов в дизайне, все делаю с нуля)

- Современный, логичный, крутой дизайн (WOWэффект гарантирован)

- ЮЗАБИЛИТИ и логику интерфейса

- ИДЕИ - я работаю в авангарде дизайнерских западных тенденций. Вы получите ПРЕДЛОЖЕНИЯ, а не вопросы.

Пару слов о принципах моей работы:

- Индивидуальный подход

- Пошаговое согласование - вы контролируете каждый этап разработки и получаете сразу правильный результат.

- Соблюдение сроков. Всегда.

- Адекватная цена. По умолчанию.

- Всегда на связи.

Как со мной связаться:

Почта - [email protected]

Тел - +380985541387

Skype – alexandrkornienkojob