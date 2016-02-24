Александр Корниенко ALEXANDRKORNIALEXANDRKORNI
3 года работы в web cтудии. Свыше 70 реализованных проектов.
Я предлагаю:
- Дизайн проектов любого уровня сложности (от корпоративной классики до сложнонагруженных систем)
- Техническую реализацию задачи любого масштаба (от сайта-визитки до социальной сети)
Вы получаете:
- Дизайн «ручной работы» (никаких шаблонов в дизайне, все делаю с нуля)
- Современный, логичный, крутой дизайн (WOWэффект гарантирован)
- ЮЗАБИЛИТИ и логику интерфейса
- ИДЕИ - я работаю в авангарде дизайнерских западных тенденций. Вы получите ПРЕДЛОЖЕНИЯ, а не вопросы.
Пару слов о принципах моей работы:
- Индивидуальный подход
- Пошаговое согласование - вы контролируете каждый этап разработки и получаете сразу правильный результат.
- Соблюдение сроков. Всегда.
- Адекватная цена. По умолчанию.
- Всегда на связи.
Как со мной связаться:
Почта - [email protected]
Тел - +380985541387
Skype – alexandrkornienkojob
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