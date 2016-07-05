ALEXDI06028091

Алексей Киселёв ALEXDI06028091ALEXDI06028091
Образование:
Куз ГПА Кузбасская государственная педагогическая академию, кафедра английский язык и методика преподавание.
Направление перевода:
Более 3-ёх лет опыта перевода художественных, технических, медицинских и др. текстов с/на языки:
- русский
- английский
- немецкий
Личные качества:
-внимательность и грамотность
- знания принципов seo-копирайтинга (рерайтинга),транскрибации, умение изящно вписывать ключевые слова в текст
- навыки быстрого набора текста
- творческий подход, широкий кругозор, умение вникать
- ответственное отношение к работе
- нацеленность на длительное сотрудничество
- имею разные виды связи с руководителем – почта,скайп, мобильный телефон
Основные цели:
- добиться личного профессионального роста во в фрилансе
- почувствовать полезность для своих работодателей
Открытдля интересных проектов, предложений тем, ориентация текста на различную
аудиторию (студенты, пользователи услуг, и т .п).
Обращайтесь, я всегда рад сотрудничеству с новыми людьми.