ALEXDI06028091

Пишу тексты,создаю статьи,переводы текстов

Образование:

Куз ГПА Кузбасская государственная педагогическая академию, кафедра английский язык и методика преподавание.

Направление перевода:

Более 3-ёх лет опыта перевода художественных, технических, медицинских и др. текстов с/на языки:

- русский

- английский

- немецкий

Личные качества:

-внимательность и грамотность

- знания принципов seo-копирайтинга (рерайтинга),транскрибации, умение изящно вписывать ключевые слова в текст

- навыки быстрого набора текста

- творческий подход, широкий кругозор, умение вникать

- ответственное отношение к работе

- нацеленность на длительное сотрудничество

- имею разные виды связи с руководителем – почта,скайп, мобильный телефон

Основные цели:

- добиться личного профессионального роста во в фрилансе

- почувствовать полезность для своих работодателей

Открытдля интересных проектов, предложений тем, ориентация текста на различную

аудиторию (студенты, пользователи услуг, и т .п).

Обращайтесь, я всегда рад сотрудничеству с новыми людьми.