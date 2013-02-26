ALEXT_1980

Предлагаю услуги:
- копирайт и рерайт (новости, реклама, аннотации) на любую тематику;
- вычитка и лит. редактирование;
- модерирование сайтов и форумов;
- набор текста, сканирование, расшифровка;
- качественный перевод рус/укр. – укр./рус.;
- информационный контент сайта: наполнение и обновление страниц сайта, ведение отчетности по сайту (посещение, статистика); актуализация и структурирование информационного наполнения, мониторинг информационных ресурсов с целью сбора информации;
- обработка фотографий (ретушь, цветокоррекция, удаление лишних элементов изображений);
- вёрстка документов Word в pdf брошюры.
Дипломированный редактор (специальность «Издательское дело и редактирование»), с опытом работы выпускающего редактора, редактора-корректора и контент-менеджера. Грамотность, ответственность и оперативность гарантирую.
Уверенный пользователь ПК и пакета программ Microsoft office, Visio, Macromedia Dreamweaver, ABBYY Fine Reader, InDesign, Photoshop.
С большим нетерпением жду Ваших заказов.
По всем вопросам обращайтесь:
E-mail [email protected]
Skype: alext804
С уважением,
Александр.