ALEXT_1980

Редактор-корректор/контент-менеджер/рерайтер

Предлагаю услуги:

- копирайт и рерайт (новости, реклама, аннотации) на любую тематику;

- вычитка и лит. редактирование;

- модерирование сайтов и форумов;

- набор текста, сканирование, расшифровка;

- качественный перевод рус/укр. – укр./рус.;

- информационный контент сайта: наполнение и обновление страниц сайта, ведение отчетности по сайту (посещение, статистика); актуализация и структурирование информационного наполнения, мониторинг информационных ресурсов с целью сбора информации;

- обработка фотографий (ретушь, цветокоррекция, удаление лишних элементов изображений);

- вёрстка документов Word в pdf брошюры.

Дипломированный редактор (специальность «Издательское дело и редактирование»), с опытом работы выпускающего редактора, редактора-корректора и контент-менеджера. Грамотность, ответственность и оперативность гарантирую.

Уверенный пользователь ПК и пакета программ Microsoft office, Visio, Macromedia Dreamweaver, ABBYY Fine Reader, InDesign, Photoshop.

С большим нетерпением жду Ваших заказов.

По всем вопросам обращайтесь:

E-mail [email protected]

Skype: alext804

С уважением,

Александр.