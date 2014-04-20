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Меня зовут Алексей,я из города Кривой Рог(Украина),в 2008 году закончил юридическую академию,во время учебы очень часто приходилось писать и рефераты и курсовые,и даже написал 2 научные работы,одна по семейному праву,вторая по гражданскому процессу,

Бываю часто в разьездах,но время в дороге поработать есть,все свое ношу с собой как говорится,так что буду рад принять какой либо заказ и поработать.

К работе отношусь серьездно,уперто,если взялся,то обязательно закончу.Прекрастная скорость печати,так что набирать или редактировать тексты это моё призвание наверное. Доступ в нет постоянно и круглосуточно.

Очень люблю работать с графикой, придумывать слоганы или рисовать логотипы, у меня с детства творческий подход ко всему,еще в школе я рисовал и продавал рисунки, конечно это было скорее всего развлечение а ни бизнес...

Еще люблю музыку,но к сожалению на нее не хватает времени,вот так сидеть и придумывать новые мелодии и т.д..Так что обращайтесь и я с удовольствием буду с Вами сотрудничать.