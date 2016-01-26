Здравствуйте. Я веб программист с более чем трехлетним опытом разработки коммерческих проектов. На моем счету более 8 завершенных крупных проектов для заказчиков из разных стран: из России(создание CRM системы для крупной торговой сети на базе VtigetCRM и SuiteCRM), Казахстана(Клиентский компенсационный проект, созданный на базе ModX с использованием d3.js(http://partner.marseco-group.com/)), Австралии(Платформа, с помощью которой Стартаперы ищу инвесторов, Создан с использованием Symfony2, Angular, MySQL), США(Backend для IOS приложения для определения вида рыб по фотографии, создан с использованием Symfony2, MySQL). Имеется опыт написания chrome extensions.
Skills:
- PHP
- MySQL
- JavaScript
- HTML5
- CSS3
- Canvas
- Symfony2
- Kohana
- Angular
- Node.js, express, MongoDB, Passport
- Meteor
- VtigerCRM, ModX
Профиль разработчика на Upwork с тестами