ALIMOE

Михаил ALIMOE

 
33 годаРоссия/Барнаул
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Full stack web developer

Здравствуйте. Я веб программист с более чем трехлетним опытом разработки коммерческих проектов. На моем счету более 8 завершенных крупных проектов для заказчиков из разных стран: из России(создание CRM системы для крупной торговой сети на базе VtigetCRM и SuiteCRM), Казахстана(Клиентский компенсационный проект, созданный на базе ModX с использованием d3.js(http://partner.marseco-group.com/)), Австралии(Платформа, с помощью которой Стартаперы ищу инвесторов, Создан с использованием Symfony2, Angular, MySQL), США(Backend для IOS приложения для определения вида рыб по фотографии, создан с использованием Symfony2, MySQL). Имеется опыт написания chrome extensions.

Skills:

 - PHP

 - MySQL

 - JavaScript

 - HTML5

 - CSS3

 - Canvas

 - Symfony2

 - Kohana

 - Angular

 - Node.js, express, MongoDB, Passport

 - Meteor

 - VtigerCRM, ModX

Профиль разработчика на Upwork с тестами

https://www.upwork.com/freelancers/~01c816a5a534b4c7c6

PHPJavascriptMySQLMongoDBHTMLiOSMODXAngularNode.js