Web-программирование (PHP, JS, AJAX), Верстка (HTML, CSS)
Web-мастерингом в том числе версткой и программированием занимаюсь давно, но хочу набраться опыта работы.
На чем пишу? и верстаю? и что знаю?
Верстка
-HTML, XHTML
-CSS
Кроссбраузерно
Программирование
-PHP, MYSQL
-JavaScript, AJAX, DOM
Дополнительные знания
Знаком с языками С++, С#, ActionScript, XML
с программами Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, GIMP.
с концепцией Web2.0, правилами юзабилити, оснавами SEO
с движками DLE, e107, IPB (немного) и с OsCommerce (немного)
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