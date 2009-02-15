Web-программирование (PHP, JS, AJAX), Верстка (HTML, CSS)

Web-мастерингом в том числе версткой и программированием занимаюсь давно, но хочу набраться опыта работы.

На чем пишу? и верстаю? и что знаю?

Верстка

-HTML, XHTML

-CSS

Кроссбраузерно

Программирование

-PHP, MYSQL

-JavaScript, AJAX, DOM

Дополнительные знания

Знаком с языками С++, С#, ActionScript, XML

с программами Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, GIMP.

с концепцией Web2.0, правилами юзабилити, оснавами SEO

с движками DLE, e107, IPB (немного) и с OsCommerce (немного)

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