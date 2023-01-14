Дизайнер-верстальщик
Немного о себе:
Александр, 26 лет. г. Москва.
Имею обширный опыт работы в вёрстке, обработке фотографий и разработке различного вида дизайна.
Имею понимание работы Wordpress, Tilda. Занимаюсь вёрсткой с 2017 года, очень трепетно отношусь к любимому делу.
Владею программами:
Фото-редакторы
- Adobe Photoshop
- Adobe Lightroom
- PhotoStudio
Графические редакторы
- CorelDRAW
- Adobe Illustrator
Работа с видео и монтаж
- Adobe After Effects
- Adobe Premiere Pro
- Sony Vegas Pro
Также имею понимание работы таких сервисов и CMS, как:
- Wordpress
- Tilda
- Figma
Понимаю и могу применить принципы сеток Bootstrap, Flexbox и Grid.
При работе применяю препроцессор SASS, пользуюсь Gulp.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- "Vacuum boler" layout81 просмотр
- "Lifeline" concept71 просмотр