Дизайнер-верстальщик

Немного о себе:

Александр, 26 лет. г. Москва.

Имею обширный опыт работы в вёрстке, обработке фотографий и разработке различного вида дизайна.

Имею понимание работы Wordpress, Tilda. Занимаюсь вёрсткой с 2017 года, очень трепетно отношусь к любимому делу.

Портфолио

Владею программами:

Фото-редакторы

- Adobe Photoshop

- Adobe Lightroom

- PhotoStudio

Графические редакторы

- CorelDRAW

- Adobe Illustrator

Работа с видео и монтаж

- Adobe After Effects

- Adobe Premiere Pro

- Sony Vegas Pro

Также имею понимание работы таких сервисов и CMS, как:

- Wordpress

- Tilda

- Figma

Понимаю и могу применить принципы сеток Bootstrap, Flexbox и Grid.

При работе применяю препроцессор SASS, пользуюсь Gulp.