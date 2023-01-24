alt.discount - в помощь малому и среднему бизнесу
Компания ALT Discount на IT-рынке уже 11 лет.
Основными направлениями деятельности нашей компании являются: Разработка платформ, сайт- визиток, интернет- магазинов. сопутствующие интеграции.
Разрабатываем проекты любой сложности на платформе 1с-Битрикс.
Знаем что такое композит, d7, интеграции. Умеем правильно вести проекты и клиентов. Пять профессиональных битрикс-разработчиков в штате компании.
- 4 место в рейтинге по разработке и продвижению сайтов Москвы
- 17 место в рейтинге по разработке и продвижению сайтов
- 24 место в рейтинге performance-агентств Москвы
- 25 место в рейтинге разработчиков интернет-магазинов Москвы премиум сегмента
- 33 место в рейтинге агентств таргетированной рекламы Москвы
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