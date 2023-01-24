alt.discount - в помощь малому и среднему бизнесу

Компания ALT Discount на IT-рынке уже 11 лет.

Основными направлениями деятельности нашей компании являются: Разработка платформ, сайт- визиток, интернет- магазинов. сопутствующие интеграции.

Разрабатываем проекты любой сложности на платформе 1с-Битрикс.

Знаем что такое композит, d7, интеграции. Умеем правильно вести проекты и клиентов. Пять профессиональных битрикс-разработчиков в штате компании.

- 4 место в рейтинге по разработке и продвижению сайтов Москвы

- 17 место в рейтинге по разработке и продвижению сайтов

- 24 место в рейтинге performance-агентств Москвы

- 25 место в рейтинге разработчиков интернет-магазинов Москвы премиум сегмента

- 33 место в рейтинге агентств таргетированной рекламы Москвы