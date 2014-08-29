Создание сайтов, брендинг
"Медийное агентство «АМ Медиа Центр» успешно и эффективно функционирует в области рекламы и маркетинговых исследований. В штате компании — группа дизайнеров, специализирующихся на полиграфии и web-дизайне, группа программного обеспечения проектов и группа маркетологов, обладающих опытом реализации рекламных кампаний любого уровня сложности.
Основными направлениями деятельности организации являются:
(ammc-create) разработка маркетинговых концепций, кампаний и дизайнерских решений
(ammc-web) разработка web-проектов для эффективной коммуникации клиента и его целевой аудитории.
(ammc indoor) — сеть рекламных конструкций — размещение рекламы на собственных рекламных конструкциях (видео-панели, световые и несветовые конструкции) "
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Портфолио
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