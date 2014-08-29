Создание сайтов, брендинг

"Медийное агентство «АМ Медиа Центр» успешно и эффективно функционирует в области рекламы и маркетинговых исследований. В штате компании — группа дизайнеров, специализирующихся на полиграфии и web-дизайне, группа программного обеспечения проектов и группа маркетологов, обладающих опытом реализации рекламных кампаний любого уровня сложности.

Основными направлениями деятельности организации являются:

(ammc-create) разработка маркетинговых концепций, кампаний и дизайнерских решений

(ammc-web) разработка web-проектов для эффективной коммуникации клиента и его целевой аудитории.

(ammc indoor) — сеть рекламных конструкций — размещение рекламы на собственных рекламных конструкциях (видео-панели, световые и несветовые конструкции) "