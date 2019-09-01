AMolodtsov

Задача создать систему, которая будет приводить в движение сервомоторы и зажигать светодиодную ленту при появлении нового доната через donationalerts. https://www.donationalerts.com/apidoc Реализовать нужно либо на raspberry pi, либо на связке десктопное приложение ...
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать наглядную схему подключения периферии к arduino согласно ТЗ. Предположительно в софте fritzing, но возможны и другие варианты - главное, чтобы было понятноЧертежи и Схемы5 заявокЗакрыт5 лет назад
В проект по разработке ПО для стоп-моушен анимации на windows требуется C# разработчик. Приложение создано на платформе WPF. Задачи, в основном, по добавлению функционала.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать программу для arduino, в которой осуществляется управление частотным преобразователем (даташит во вложениях) по протоколу rs485 и с помощью одноименного модуля. В программе нужно реализовать только функции подключения и управления некоторыми параметрами (старт, стоп, ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
В макете 4 мотора (6 или 12 вольт), 2 динамика, 10 светодиодов. Моторы включаются последовательно, после сигнала с часового механизма. Управление контроллером arduino. Нужно написать скетч для этого проекта и составить схему подключения.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад