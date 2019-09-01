AMolodtsov

Арсений AMolodtsov

 
23 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Интерактив donationalerts

    Задача создать систему, которая будет приводить в движение сервомоторы и зажигать светодиодную ленту при появлении нового доната через donationalerts.  https://www.donationalerts.com/apidoc Реализовать нужно либо на raspberry pi, либо на связке десктопное приложение ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Схема подключения arduino

    Нужно сделать наглядную схему подключения периферии к arduino согласно ТЗ. Предположительно в софте fritzing, но возможны и другие варианты - главное, чтобы было понятно

    Чертежи и Схемы5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • C# разработчик

    В проект по разработке ПО для стоп-моушен анимации на windows требуется C# разработчик. Приложение создано на платформе WPF. Задачи, в основном, по добавлению функционала.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Rs485 и частотный преобразователь

    Нужно написать программу для arduino, в которой осуществляется управление частотным преобразователем (даташит во вложениях) по протоколу rs485 и с помощью одноименного модуля. В программе нужно реализовать только функции подключения и управления некоторыми параметрами (старт, стоп, ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Подвижный макет замка

    В макете 4 мотора (6 или 12 вольт), 2 динамика, 10 светодиодов. Моторы включаются последовательно, после сигнала с часового механизма. Управление контроллером arduino. Нужно написать скетч для этого проекта и составить схему подключения.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

ed_come
Эдуард 
44 года
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Rs485 и частотный преобразователь
Отличный заказчик ! Всегда на связи, никаких проблем в работе над заказом, быстрая оплата. Арсений разбирается в своем деле и думаю сам бы справился с задачей. Не откажусь от дальнейшего сотрудничества. Успехов !
Помог настроить работу с частотным преобразователем по протоколу RS485. Оперативно и качественно.
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