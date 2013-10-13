Конструктор корпусной мебели по заказу

Минимальный уровень заработной платы: договорная

Цель: проектирование под заказ корпусной мебели (удаленно)

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

1990 - 2001 работа с массивом.

2001 - настоящее время - корпусная мебель (весь технологический путь от замера до установки).

Должностные обязанности:

* замер помещения

* разработка концепции интерьера

* конструирование предметов мебели

* разработка технической и технологической документации

* раскрой деталей из ДСП, облицовка кромок, сверловка посадочных отверстий

* сборка и установка готовой мебели

Другие навыки:

* Продвинутый ПК

* Профессионально Базис-Конструктор мебельщик более 12 лет

Личностные качества:

активность, коммуникабельность, ответственность, добросовестно отношусь к поставленным задачам, обладаю высокой трудоспособностью.