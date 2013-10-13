Минимальный уровень заработной платы: договорная
Цель: проектирование под заказ корпусной мебели (удаленно)
Опыт профессиональной и трудовой деятельности:
1990 - 2001 работа с массивом.
2001 - настоящее время - корпусная мебель (весь технологический путь от замера до установки).
Должностные обязанности:
* замер помещения
* разработка концепции интерьера
* конструирование предметов мебели
* разработка технической и технологической документации
* раскрой деталей из ДСП, облицовка кромок, сверловка посадочных отверстий
* сборка и установка готовой мебели
Другие навыки:
* Продвинутый ПК
* Профессионально Базис-Конструктор мебельщик более 12 лет
Личностные качества:
активность, коммуникабельность, ответственность, добросовестно отношусь к поставленным задачам, обладаю высокой трудоспособностью.
- Прихожие139 просмотров
- Прихожие124 просмотра
- Прихожие126 просмотров
- Прихожие117 просмотров
- Прихожие113 просмотров
- Прихожие105 просмотров
- Прихожие119 просмотров
- Прихожие117 просмотров
- Прихожие112 просмотров
- Кухня угловая121 просмотр
- Кухня угловая118 просмотров
- Кухня угловая120 просмотров