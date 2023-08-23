ANDREJ444

Андрей ANDREJ444

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Занимаюсь различныМоя услуга фрилансера включает в себя:

  • Перевод текстов на различные языки.

  • Улучшение качества графических изображений.

  • Ретушь и обработку фотографий.

  • Создание и редактирование видео.

  • Консультации по вопросам алгоритмизации и программирования.

Я предоставляю услуги высокого качества, используя современное оборудование и программное обеспечение. Я гарантирую своевременное выполнение заказов и индивидуальный подход к каждому клиенту. Если вам нужна помощь в переводе текстов, улучшении графических изображений или обработке фотографий, обращайтесь ко мне. Я готов помочь вам в любых вопросах, связанных с моей деятельностью.ми фотографиями переводами улучшением графики

Обработка фотографий
нет отзывов
$100/час
от $10от 2 дней
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