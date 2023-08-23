Занимаюсь различныМоя услуга фрилансера включает в себя:
Перевод текстов на различные языки.
Улучшение качества графических изображений.
Ретушь и обработку фотографий.
Создание и редактирование видео.
Консультации по вопросам алгоритмизации и программирования.
Я предоставляю услуги высокого качества, используя современное оборудование и программное обеспечение. Я гарантирую своевременное выполнение заказов и индивидуальный подход к каждому клиенту. Если вам нужна помощь в переводе текстов, улучшении графических изображений или обработке фотографий, обращайтесь ко мне. Я готов помочь вам в любых вопросах, связанных с моей деятельностью.ми фотографиями переводами улучшением графики
Я против войны в Украине!
Обработка фотографий
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$100/час
от $10от 2 дней
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