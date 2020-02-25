Копирайт, рерайт и создание действительно качественных статей. Все для Вас!

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Студент, зарубежный регионовед, любитель путешествий, хороших собеседников, настоящих друзей и красивых девушек.Учился в Испании, целый год (!), со статьями приходилось как и работать, так и переводить еще с детства. Считаю, что главное - это информация, а дальше ты должен ее обработать таким образом, чтобы нельзя было подкопаться.Друзья, я стараюсь работать по многим темам в сфере написания статей и рерайтинга, не нужно удивляться тому, что хранится у меня в архиве, это вовсе не означает, что я могу быть некомпетентен по Вашему вопросу. Кроме того, Я всегда оповещаю заказчика о том, что задание выполнено, но если Вы прочитали мое сообщение и решили не проверять задание или же просто не отвечать мне, пока оно не выкупится автоматически и не оставлять оценку, то вы мигом улетаете в черный список,.Спасибо! Я никогда не беру заказы на темы, в которых не разбираюсь, поэтому если я взял Ваш заказ, то ждите качественную работу! Также, готов выполнять регулярные заказы, опыт также имеется.