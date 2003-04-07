2D Анимация, раскадровка и аниматик

Я занимаюсь графическим дизайном, анимацией и фотошопом уже более 5-6 лет и прекрасно понимаю желания клиентов, как правильно и качественно выполнить поставленную задачу.



В моем арсенале имеются такие программы как: Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Clip Studio Paint, Paint Tool Sai, Blender, Toon Boom Harmony и другие.

Я уделяю большое внимание мелочам, чтобы четко донести до потребителя главный смысл.



Делаю работу на отлично, всегда внося желаемые правки, чтобы работа смотрелась полноценной.



Если вам понравилось мое резюме, то буду рад с вами сотрудничать!