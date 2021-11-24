ANNAKAGADEEVA

Анна Александровна Кагадеева / Репетитор / Изобразительное искусство
Дипломированныий художник. Живописец, график, книжный иллюстратор, магистр искусств, преподаватель.Выставляется в России и за рубежом с 2002 года.Работает в области живописи, книжноий иллюстрации, графики, живописно-архитектурной реставрации.Живет в Санкт Петербурге.Преподавательская деятельность:
- Изобразительное искусство, с 1997 года.
- Музей Эрарта, Спб. 2017;
- Le Corbusier Art Gallery, Москва. 2018.
- Морской Собор Святителя Николая Чудотворца (Никольский ставропигиальный Морской Собор). Кронштадт. 2011 – 2012;
- Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь. Истра. 2012;
- Храм Святой Троицы. Спб. 2017 – 2018.
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