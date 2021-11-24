ANNAKAGADEEVA

Анна ANNAKAGADEEVA

 
48 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Анна Александровна Кагадеева / Репетитор / Изобразительное искусство

Дипломированныий художник. Живописец, график, книжный иллюстратор, магистр искусств, преподаватель.Выставляется в России и за рубежом с 2002 года.Работает в области живописи, книжноий иллюстрации, графики, живописно-архитектурной реставрации.Живет в Санкт Петербурге.Преподавательская деятельность:

  • Изобразительное искусство, с 1997 года.
Издательские проекты (иллюстрации):Издательство «Амфора»; Изд-во «Северо-Запад»; Издательский дом «Фактор»; Издательство «Ранок»; Издательство «Перо»; Издательство «Фолио», и прочие.Недавние выставочные проекты:
  • Музей Эрарта, Спб. 2017;
  • Le Corbusier Art Gallery, Москва. 2018.
Живописно-архитектурная реставрация:
  • Морской Собор Святителя Николая Чудотворца (Никольский ставропигиальный Морской Собор). Кронштадт. 2011 – 2012;
  • Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь. Истра. 2012;
  • Храм Святой Троицы. Спб. 2017 – 2018.