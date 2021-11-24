ANNAKAGADEEVA

Анна Александровна Кагадеева / Репетитор / Изобразительное искусство

Дипломированныий художник. Живописец, график, книжный иллюстратор, магистр искусств, преподаватель.Выставляется в России и за рубежом с 2002 года.Работает в области живописи, книжноий иллюстрации, графики, живописно-архитектурной реставрации.Живет в Санкт Петербурге.Преподавательская деятельность:

Изобразительное искусство, с 1997 года.

Музей Эрарта, Спб. 2017;

Le Corbusier Art Gallery, Москва. 2018.

Морской Собор Святителя Николая Чудотворца (Никольский ставропигиальный Морской Собор). Кронштадт. 2011 – 2012;

Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь. Истра. 2012;

Храм Святой Троицы. Спб. 2017 – 2018.

Издательские проекты (иллюстрации):Издательство «Амфора»; Изд-во «Северо-Запад»; Издательский дом «Фактор»; Издательство «Ранок»; Издательство «Перо»; Издательство «Фолио», и прочие.Недавние выставочные проекты:Живописно-архитектурная реставрация: