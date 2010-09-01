ANNA_USTINOVA

Анна Устинова ANNA_USTINOVAANNA_USTINOVA
Устинова Анна Сергеевна
Личные данные
Пол: женский
Возраст: 25
Регион: Волгоград
Контактная информация
Контактный телефон 8-905-332-47-94
Е-mail: [email protected]
Опыт работы
Опыт работы: более 5 лет
Профессиональный опыт:
09/2010 г. – настоящее время
ГБУК «Волгоградская областная филармония»
Дизайнер
Обязанности:
Контакт со СМИ и рекламно производственными фирмами, мониторинг.
Создание макетов полиграфической продукции
(листовки, флаеры, буклеты, плакаты, календари, афиши, баннеры и тд.),
дизайн и верстка каталогов продукции, журналов; создание макетов наружной рекламы;
предпечатная подготовка; создание анимированных баннеров; участие в оформлении
концертных площадок городских и областных мероприятий.
Профессиональные навыки:
Владение ПК: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,
Adobe InDesign, Corel Draw, ArchiCAD.