ANNA_USTINOVA

Анна Устинова ANNA_USTINOVA

 
36 летРоссия/Волгоград
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Дизайн рекламной продукции

Устинова Анна Сергеевна

Личные данные

Пол: женский

Возраст: 25

Регион: Волгоград

Контактная информация

Контактный телефон 8-905-332-47-94

Е-mail: [email protected]

Опыт работы

Опыт работы: более 5 лет

Профессиональный опыт:

09/2010 г. – настоящее время

ГБУК «Волгоградская областная филармония»

Дизайнер

Обязанности:

Контакт со СМИ и рекламно производственными фирмами, мониторинг.

Создание макетов полиграфической продукции

(листовки, флаеры, буклеты, плакаты, календари, афиши, баннеры и тд.),

дизайн и верстка каталогов продукции, журналов; создание макетов наружной рекламы;

предпечатная подготовка; создание анимированных баннеров; участие в оформлении

концертных площадок городских и областных мероприятий.

Профессиональные навыки:

Владение ПК: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,

Adobe InDesign, Corel Draw, ArchiCAD.

InDesignIllustratorArchiCADPhotoshop