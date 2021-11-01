Работаю с озвучкой !

Доброго времени суток, меня зовут Анна.

Я записываю аудиоролики и озвучиваю видео. Владею всем необходимым оборудованием и навыками для профессиональной записи голоса. Озвучиваю на русском и украинском языках.

В свободное время записываю треки, можете ознакомиться в инстаграме (или на любой музыкальной платформе) @ANNMALIBU.

Голос: мягкий, сексуальный, успокаивающий, звонкий, детский и т.п.

Озвучиваю:

- рекламные и игровые ролики

- деловые, новостные и информационные тексты

- голосовые приветствия, IVR меню

- книги

- презентации

- приложения

и многое другое.

Выполняю работу в кратчайшие сроки. Очень люблю своё дело, поэтому выкладываюсь по максимуму. Буду рада сотрудничеству!