Работаю с озвучкой !
Доброго времени суток, меня зовут Анна.
Я записываю аудиоролики и озвучиваю видео. Владею всем необходимым оборудованием и навыками для профессиональной записи голоса. Озвучиваю на русском и украинском языках.
В свободное время записываю треки, можете ознакомиться в инстаграме (или на любой музыкальной платформе) @ANNMALIBU.
Голос: мягкий, сексуальный, успокаивающий, звонкий, детский и т.п.
Озвучиваю:
- рекламные и игровые ролики
- деловые, новостные и информационные тексты
- голосовые приветствия, IVR меню
- книги
- презентации
- приложения
и многое другое.
Выполняю работу в кратчайшие сроки. Очень люблю своё дело, поэтому выкладываюсь по максимуму. Буду рада сотрудничеству!